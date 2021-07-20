بثّ أكثر من 900 ألف رسالة sms توعوية لضيوف الرحمن

المواطن - واس

بثّت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد -ممثلة في الأمانة العامة للتوعية الإسلامية في الحج والعمرة والزيارة- أكثر من 900,000 رسالة sms عبر جميع مشغلي شركات الاتصالات للحجاج ومقدمي الخدمة لهم بأكثر من 10 لغات منذ بدء موسم الحج، في إطار الخطة التنفيذية لأعمال التوعية الإسلامية في الحج لهذا العام.

أكثر من 180.000 رسالة:

كما بثّت في يوم عيد الأضحى أكثر من 180.000 sms تضمنت بيان أعمال يوم النحر والتهنئة بمناسبة العيد، فيما ستواصل الوزارة إرسال الرسائل النصية التوعوية فيما تبقى من أيام الحج، تزامناً مع مراحل الحج وما يحتاجه الحاج من معلومات شرعية في أحكام المناسك، إلى جانب بث عدد من الرسائل التوعوية لحث الحجاج على اتباع الإجراءات الاحترازية للحفاظ على صحتهم وسلامتهم.

وقامت بنشر بطائق دعوية إلكترونية في وسائل التواصل الاجتماعي تهدف إلى توعية ضيوف الرحمن وإرشادهم بأحكام المناسك وإيضاح المسائل المتعلقة بالحج وفضائل الأعمال في شهر ذي الحجة والإسهام في تطبيق الإجراءات الاحترازية.

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