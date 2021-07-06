بدء التسجيل في برنامج التجسير بجامعة الشمالية

المواطن - الشمالية

أعلنت عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر بـ جامعة الحدود الشمالية عن بدء التسجيل في برنامج التجسير للعام الجامعي 1443هـ.

وأوضحت الجامعة، عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، أن البرنامج سيكون في تخصص تقنية المختبرات الطبية.

ويمكن التقديم على البرنامج من خلال الرابط التالي: هنا.

الشروط العامة للتسجيل:

أن يكون المتقدم/ة سعودي الجنسية. الحصول على دبلوم لا تقل مدته عن سنتين بعد الثانوية العامة في تخصص تقنية المختبرات الطبية. أن يكون معدل المتقدم/ة في شهادة الدبلوم لا يقل عن جيد. أن يكون لدى المتقدم/ة تصنيف مهني من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية سارية المفعول أثناء التقديم. اجتياز فصل اللغة الإنجليزية كاملًا كمتطلب للالتحاق بالبرنامج.

الرسوم الدراسية للبرامج:

– يلتزم الطالب/ة بسداد مبلغ (5000) ريال لفصل اللغة الإنجليزية.

– يلتزم الطالب/ة بسداد مبلغ (15000) ريال لكل فصل دراسي، وذلك قبل بداية الفصل ليتم تسجيل المقررات بحسب الخطة الدراسية لكل برنامج.

آلية التقديم:

يتم التقديم من خلال الرابط الإلكتروني للتسجيل. سيتم التواصل مع الطلاب المقبولين مبدئيًّا عبر وسائل التواصل الخاصة بهم.

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