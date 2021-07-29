بدء القبول في برامج الدبلوم المبتدئة بالتوظيف في المعهد التقني بالسيح

المواطن - واس

أعلن المعهد التقني للألبان والأغذية بمدينة السيح في محافظة الخرج اليوم بدء القبول في برامج الدبلوم المبتدئة بالتوظيف للعام التدريبي القادم، التي تؤهل الشباب للعمل بقطاع

صناعة الغذاء في تخصص تقنية صيانة معدات الإنتاج (الميكانيكا والتبريد والتكييف)، وذلك من خلال التسجيل عبر الرابط : https://a.dfp.edu.sa/forsan/ .

شروط التقديم

واشترط المعهد في المتقدم أن يكون سعودياً، وحاصلاً على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها ، ولم يسبق له الحصول على دعم من صندوق الموارد البشرية، إلى جانب اجتياز المقابلة الشخصية واختبار القبول ، وسيتاح للمتقدمين التوظيف مباشرة عند القبول، والحصول على عدة مزايا منها التسجيل في التأمينات الاجتماعية، والتأمين الطبي، ومكافأة شهرية تبلغ 4000 ريال أثناء التدريب، وتوفير السكن والمواصلات للمتدربين، ويحصل الخريج على راتب شهري قدره 6000 ريال.

يذكر أن المعهد التقني للألبان والأغذية يعد أحد برامج المركز الوطني للشراكات الإستراتيجية بشراكة نوعية بين المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني وشركة المراعي وبدعم صندوق الموارد البشرية “هدف” ، ويقع المعهد في حي المصيف شرق مدينة السيح .

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