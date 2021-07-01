بدء القبول في مرحلتي البكالوريوس والدبلوم بجامعة بيشة الأحد المقبل

المواطن - بيشة

تبدأ جامعة بيشة عملية القبول في مرحلتي البكالوريوس والدبلوم (طلاب – طالبات) للعام الجامعي 1443هـ، الأحد 24 ذو القعدة وحتى 30 ذو القعدة 1442هـ، عبر بوابة القبول الإلكترونية.

4 مسارات للقبول

وأوضح عميد القبول والتسجيل د. فارس القرشي أن القبول سيكون متاحًا في 4 مسارات هي: المسار الصحي (4 تخصصات)، المسار العلمي والهندسي (16 تخصصًا)، المسار الإنساني (5 تخصصات)، المسار الإداري (3 تخصصات)، بالإضافة إلى 7 تخصصات في مرحلة الدبلوم، وذلك في مختلف الكليات بمحافظات بيشة وبلقرن والنماص وتثليث.

التخصصات المتاحة

وأضاف أن التخصصات المتاحة للتسجيل للعام المقبل تشمل البرامج المستحدثة لأول والبالغ عددها 9 برامج على مستوى البكالوريوس و5 برامج على مستوى الدبلوم. مضيفًا بأن آليات القبول الإلكتروني ستكون وفق الشروط والمعايير المطروحة للمفاضلة بين المتقدمين والمتقدمات والمعلنة في جميع وسائل التواصل الرسمية للجامعة وللعمادة.

مبينًا أن خطة القبول تتضمن مرحلتين يتم الإعلان عن بداية كل مرحلة ونهايتها، حيث يتاح للمتقدمين مهلة 24 ساعة في كل مرحلة من هذه المراحل لتأكيد القبول، مشيرًا إلى أنه سيتم إتاحة خدمة تغيير القبول على المقاعد الشاغرة بعد انتهاء عمليات الترشيح.

شارك الخبر







مقالات ذات صلة