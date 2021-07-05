بدء القبول لـ البكالوريوس بالجامعة الإسلامية

المواطن - واس

بدأت الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة باستقبال طلبات الطلاب السعوديين و طلاب المنح الداخلية للعام الجامعي 1443هـ لمرحلة البكالوريوس، وذلك عبر البوابة الإلكترونية.

موعد القبول:

وأوضحت الجامعة الإسلامية أن القبول سيستمر حتى يوم 5/ 12/ 1442 هـ ، وسيتم إعلان نتائج المرشحين وبدء تأكيد القبول يوم الثلاثاء 17 ذي الحجة المقبل ، وسيكون القبول متاحاً في المسار النظري بكليات: الشريعة، والدعوة وأصول الدين، والقرآن الكريم والدراسات الإسلامية، والحديث الشريف والدراسات الإسلامية، واللغة العربية، والأنظمة والدراسات القضائية ، وفي المسار العلمي الذي يشمل القبول في السنة التحضيرية المؤهلة للالتحاق بكليات: العلوم، والحاسب الآلي ونظم المعلومات، والهندسة .

معايير:

وأفادت عمادة القبول والتسجيل بالجامعة أن عملية القبول تخضع للمفاضلة بين المتقدمين حسب النسبة الموزونة في المسار العلمي، بواقع 30 بالمئة للثانوية العامة 30 بالمئة لاختبار القدرات 40 بالمئة للاختبار التحصيلي , وفي المسار النظري بواقع 50 بالمئة للثانوية العامة 50 بالمئة لاختبار القدرات.

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