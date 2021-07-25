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بدء القبول والتسجيل على برامج البكالوريوس بالجامعة العربية المفتوحة
في عدد من التخصصات والمسارات

بدء القبول والتسجيل على برامج البكالوريوس بالجامعة العربية المفتوحة

2021/07/25
الساعة 8:42 صباحًا
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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بدء القبول والتسجيل على برامج البكالوريوس بالجامعة العربية المفتوحة
المواطن - الرياض

أعلنت الجامعة العربية المفتوحة، عن بدء القبول والتسجيل على برامج البكالوريوس 2021م.

الكليات والتخصصات

1- كلية دراسات الحاسب الآلي:

– مسار تقنية المعلومات والحوسبة.

– مسار الحوسبة والأعمال.

– مسار تطوير الويب.

– مسار علوم الحاسب الآلي.

– مسار الأمن والشبكات.

 

2- كلية دراسات إدارة الأعمال:

– مسار النظم الإدارية.

– مسار التسويق.

– مسار الحوسبة.

– بكالوريوس المحاسبة باللغة العربية.

 

3- كلية الدراسات اللغوية:

– مسار اللغة الإنجليزية وآدابها.

رابط التقديم

وأشارت الجامعة العربية المفتوحة إلى أنه يمكن التقديم على الوظائف من خلال الرابط التالي (اضغط هنا).


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