بدء القبول والتسجيل على برامج البكالوريوس بالجامعة العربية المفتوحة

المواطن - الرياض
أعلنت الجامعة العربية المفتوحة، عن بدء القبول والتسجيل على برامج البكالوريوس 2021م.
الكليات والتخصصات
1- كلية دراسات الحاسب الآلي:
– مسار تقنية المعلومات والحوسبة.
– مسار الحوسبة والأعمال.
– مسار تطوير الويب.
– مسار علوم الحاسب الآلي.
– مسار الأمن والشبكات.
2- كلية دراسات إدارة الأعمال:
– مسار النظم الإدارية.
– مسار التسويق.
– مسار الحوسبة.
– بكالوريوس المحاسبة باللغة العربية.
3- كلية الدراسات اللغوية:
– مسار اللغة الإنجليزية وآدابها.
رابط التقديم
وأشارت الجامعة العربية المفتوحة إلى أنه يمكن التقديم على الوظائف من خلال الرابط التالي (اضغط هنا).
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