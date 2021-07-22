بدء المرحلة الأولى من طواف الوداع للمتعجلين ثاني أيام التشريق

المواطن - الرياض

أكد مدير الإدارة العامة للحشود والتفويج في المسجد الحرام المهندس أسامة بن منصور الحجيلي، نجاح خطة طواف الإفاضة والتي أتت على مرحلتين من خلال اليوم العاشر والحادي عشر من ذي الحجة.

خطة طواف الوداع

وبين أن خطة طواف الوداع تأتي على مرحلتين خلال يومي الثاني عشر والثالث عشر، حيث روعي في ذلك تهيئة أدوار صحن المطاف ومطاف الدور الأرضي والأول، والبالغ عددها 25 مسارًا بصحن المطاف، و4 مسارات بالدور الأرضي، و5 مسارات بالدور الأول، وتخصيص مسارات لذوي الاحتياجات الخاصة، وفق ضوابط الإجراءات الاحترازية.

نقاط التجميع

طواف الوداع وأشار إلى بدء المرحلة الأولى لللمتعجلين لليوم الثاني عشر من ذي الحجة من خلال ثلاث نقاط تجمع (نقطة تجمع الشبيكة – نقطة تجمع كدي – نقطة تجمع أجياد).

ويأتي ذلك بتوجيه من الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، ومتابعة وكيل الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام الدكتور سعد بن محمد المحيميد، وإشراف وكيل الرئيس العام للشؤون الفنية والخدمية محمد بن مصلح الجابري، لتقديم أرقى الخدمات وفق تطلعات القيادة الرشيدة ورؤية المملكة (2030).

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