بدء جلسة مجلس الأمن بشأن أزمة سد النهضة

المواطن - متابعة

بدأ مجلس الأمن، منذ قليل، جلسته بشأن أزمة سد النهضة، في محاولة لحلحلة الأزمة بين مصر والسودان من جهة، وإثيوبيا من جهة.

وقال المبعوث الأممي الخاص للقرن الإفريقي إن هناك روايات متضاربة بشأن سد النهضة، ويجب الاتفاق على ملء وتشغيل السد من جميع الأطراف.

وأضاف أن سد النهضة يمثل تحديات ومخاوف تتعلق باستخدام المياه والطاقة في إثيوبيا ومصر والسودان.

لا للتفاوض إلى ما لا نهاية

وفي وقت سابق، صرح الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، أنه لا يجوز استمرار التفاوض مع إثيوبيا حول سد النهضة “إلى ما لا نهاية”.

وقال الرئيس السيسي خلال مأدبة غداء لضيوف مصر عقب انتهاء مراسم افتتاح “قاعدة 3 يوليو البحرية”، السبت الماضي، إن مصر تسعى للتوصل إلى اتفاق قانوني ملزم حول السد طبقًا للأعراف والثوابت الدولية.

مصر لم تهدد أحدًا

وشدد الرئيس المصري، على أن مصر تقدر وتتفهم متطلبات التنمية في إثيوبيا، على ألا تكون التنمية “على حساب الآخرين” -على حد قوله-.

وقال السيسي: “مصر لم تهدد أحدًا على مر التاريخ، رغم ما تملكه من قوة عسكرية ظهر منها جزء بسيط في مناورة قادر 2021” موجهًا الشكر للدول التي تبذل جهودًا للوساطة في أزمة سد النهضة.

سد النهضة

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