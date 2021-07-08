برشلونة يحسم مصير بيدري

المواطن - محمد سمعه

يبدو أن الفريق الكروي الأول بنادي برشلونة قد استقر على حسم مصير اللاعب الإسباني المتألق بيدري، وذلك بعد تألقه مؤخرًا مع المنتخب الإسباني في بطولة كأس أمم أوروبا رغم الخروج من دور قبل النهائي.

ونجح اللاعب الإسباني الشاب صاحب الـ18 عامًا في خطف الأنظار مع منتخب اللاروخا في يورو 2020 بأدائه المميز، كما أنه ساهم في وصول المنتخب الإسباني لنصف نهائي بطولة كأس أوروبا قبل الخروج على يد منتخب إيطاليا.

مكافأة برشلونة للاعب بيدري:

وقال الصحفي الشهير فابريزيو رومانو الصحفي بشبكة Sky Sports الشهيرة: إن برشلونة يرغب في منح اللاعب الشاب عقدًا طويل الأمد، حيث سينتهي عقده الحالي مع الفريق الكتالوني في عام 2022.

ويدرس برشلونة أيضًا تعديل الجانب المالي في عقد اللاعب بيدري للإبقاء عليه خلال الفترة المقبلة.

أرقام لاعب برشلونة الشاب:

وشارك اللاعب صاحب الـ18 سنة في 52 مباراة بمختلف البطولات مع برشلونة، وسجل 4 أهداف، وصناعة 6 آخرين.

وفي وقت سابق، أشاد مدرب منتخب إسبانيا الأول لكرة القدم، لويس إنريكي بالإمكانيات الفنية والبدنية للاعب برشلونة الشاب بعد تألقه اللافت في بطولة كأس الأمم الأوروبية “يورو 2020”.

ومرر بيدري 56 تمريرة في المباراة ضد إيطاليا في دور نصف النهائي، وجاءت جميعها ناجحة طوال 90 دقيقة في الوقت الأصلي، ولا يوجد سوى نجم منتخب فرنسا، صامويل أومتيتي الذي امتلك نسبة تمرير 100% لعدد أكبر من التمريرات في مباراة واحدة منذ يورو 1980.

وتحدث إنريكي عن بيدري قائلًا: “لا يوجد لاعب عمره 18 عامًا فعل هذا حتى أندريس إنيستا.. مستواه ودوره في الفريق وقدرته على إيجاد المساحات وشخصيته.. لم أجد أبدًا أي لاعب يفعل ما يفعله.. هذا يخالف المنطق”.

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