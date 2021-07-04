برشلونة يصدم عثمان ديمبيلي

المواطن - محمد سمعه

وجه نادي برشلونة الإسباني صدمة مُدوية للاعب الفرنسي عثمان ديمبيلي وذلك من أجل تحديد مصيره مع الفريق بالموسم الجديد 2021/2022.

وكان ديمبيلي تعرض لإصابة قوية مع المنتخب الفرنسي ببطولة كأس أمم أوروبا ” يورو 2020″.

شرط صعب من برشلونة على عثمان ديمبيلي

وبحسب ما قالته صحيفة “الموندو ديبورتيفو” الإسبانية فإن البارشا اشترط على ديمبيلي التجديد للفريق الكروي الأول وإلا التواجد على دكة الاحتياط بالموسم الجديد، قبل أن ينتهي عقده بشكل رسمي مع برشلونة في صيف العام المقبل.

قرار برشلونة يهدد اللاعب الفرنسي قبل المونديال

وجاء قرار برشلونة ليهدد مصير ديمبيلي الذي يطمح للمشاركة بصورة أساسية مع البارشا، وذلك من أجل اللعب مع المنتخب الفرنسي في بطولة كأس العالم شتاء العام المقبل.

يذكر أن ديمبيلي صاحب الـ24 عامًا، انضم إلى برشلونة في صيف 2017 قادمًا من نادي بوروسيا دورتموند الألماني.

وقبل توديع المنتخب الفرنسي لبطولة اليورو، كان ديمبيلي أُصيب في مباراة منتخبي فرنسا والمجر بدور المجموعات، التي انتهت بالتعادل بهدف لكل فريق.

وودع المنتخب الفرنسي اليورو من دور ثمن النهائي على يد منتخب سويسرا بركلات الجزاء الترجيحية.

شارك الخبر









المزيد من الأخبار

مقالات ذات صلة