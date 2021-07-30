برشلونة يُضحي بـ جريزمان لضم نجم اليونايتد

المواطن - محمد سمعه

يفكر نادي برشلونة الإسباني في نقل لاعبه الفرنسي أنطوان جريزمان لصفوف نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

جريزمان قد ينتقل إلى مانشستر يونايتد:

وقالت صحيفة The SUN البريطانية: إن برشلونة يفكر في عقد صفقة تبادلية مع مانشستر يونايتد بانضمام اللاعب الفرنسي لصفوف اليونايتد، مقابل انتقال المدافع السويدي فيكتور لينديلوف من اليونايتد إلى برشلونة.

وذكرت الصحيفة البريطانية أن لينيدلوف قد يفكر في الانضمام إلى برشلونة، خاصة أنه من الصعب مشاركته أساسيًّا في ظل وجود الإنجليزي هاري ماجواير والفرنسي رفائيل فاران.

سر رغبة برشلونة في التخلص من العديد من لاعبيه:

ويسعى البارشا إلى بيع أكبر عدد من نجوم الفريق الأول لكرة القدم، بسبب أزماته الاقتصادية كما لن يستطيع تسجيل اسم ليونيل ميسي في القائمة الرسمية، بسبب الفشل في توازن الحسابات ماديًّا.

وكان برشلونة وضع اسم لاعبه الفرنسي على طاولة المفاوضات لعقد صفقة تبادلية تقضي بانتقال اللاعب الفرنسي لـ أتلتيكو مدريد مقابل انتقال الإسباني ساول نيغويز لصفوف البارشا.

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