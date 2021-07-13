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برنامج الأضاحي بـ منصة إحسان يسهل النسك بـ5 خيارات
تيسيرًا على المواطنين والمقيمين وحجّاج بيت الله الحرام

برنامج الأضاحي بـ منصة إحسان يسهل النسك بـ5 خيارات

2021/07/13
الساعة 9:45 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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برنامج الأضاحي بـ منصة إحسان يسهل النسك بـ5 خيارات
المواطن - الرياض

أكدت منصة إحسان أنه تيسيرًا على المواطنين والمقيمين وحجّاج بيت الله الحرام، جاء برنامج الأضاحي ليسهل تأدية النسك.

خيارات متعددة: 

وأوضحت المنصة عبر حسابها بموقع تويتر، اليوم الثلاثاء، أن تأدية النسك يأتي عبر خيارات متعددة منها: (الأضحية، والهدي، والفدية، والعقيقة، والصدقة)

وتابعت: أضحيتك بإحسان لتصل لمستحقيها.

وأطلقت المنصة الوطنية للعمل الخيري برنامج الأضاحي، وذلك تزامنًا مع اقتراب موسم الحج وعيد الأضحى لهذا العام 1442هـ.

خطوات إخراج الأضحية:

وأوضحت منصة إحسان أن خطوات إخراج الأضحية تكون عن طريق الخطوات التالية:

– الدخول إلى المنصة.

– ثم اختيار الأضاحي من قائمة برامجنا.

– اختيار الأضحية وتحديد العدد.

– إكمال عملية الدفع.

– ستصل للمستفيد تحديثات عن حالة الأضحية أولًا بأول.


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