برنامج الأضاحي بـ منصة إحسان يسهل النسك بـ5 خيارات

المواطن - الرياض

أكدت منصة إحسان أنه تيسيرًا على المواطنين والمقيمين وحجّاج بيت الله الحرام، جاء برنامج الأضاحي ليسهل تأدية النسك.

تيسيراً للمواطنين والمقيمين وحجّاج بيت الله الحرام، جاء برنامج الأضاحي ليسهل تأدية النسك عبر خيارات متعددة:

(الأضحية، والهدي، والفدية، والعقيقة، والصدقة)#أضحيتك_بإحسان لتصل لمستحقيها.https://t.co/4Q6RzcmI5I pic.twitter.com/sEjxYRrAmJ — إحسان (@EhsanSA) July 13, 2021

خيارات متعددة:

وأوضحت المنصة عبر حسابها بموقع تويتر، اليوم الثلاثاء، أن تأدية النسك يأتي عبر خيارات متعددة منها: (الأضحية، والهدي، والفدية، والعقيقة، والصدقة)

وتابعت: أضحيتك بإحسان لتصل لمستحقيها.

وأطلقت المنصة الوطنية للعمل الخيري برنامج الأضاحي، وذلك تزامنًا مع اقتراب موسم الحج وعيد الأضحى لهذا العام 1442هـ.

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