برنامج الأضاحي بـ منصة إحسان يسهل النسك بـ5 خيارات

أكدت منصة إحسان أنه تيسيرًا على المواطنين والمقيمين وحجّاج بيت الله الحرام، جاء برنامج الأضاحي ليسهل تأدية النسك.
تيسيراً للمواطنين والمقيمين وحجّاج بيت الله الحرام، جاء برنامج الأضاحي ليسهل تأدية النسك عبر خيارات متعددة:
(الأضحية، والهدي، والفدية، والعقيقة، والصدقة)#أضحيتك_بإحسان لتصل لمستحقيها.https://t.co/4Q6RzcmI5I pic.twitter.com/sEjxYRrAmJ
— إحسان (@EhsanSA) July 13, 2021
خيارات متعددة:
وأوضحت المنصة عبر حسابها بموقع تويتر، اليوم الثلاثاء، أن تأدية النسك يأتي عبر خيارات متعددة منها: (الأضحية، والهدي، والفدية، والعقيقة، والصدقة)
وتابعت: أضحيتك بإحسان لتصل لمستحقيها.
وأطلقت المنصة الوطنية للعمل الخيري برنامج الأضاحي، وذلك تزامنًا مع اقتراب موسم الحج وعيد الأضحى لهذا العام 1442هـ.
خطوات إخراج الأضحية:
وأوضحت منصة إحسان أن خطوات إخراج الأضحية تكون عن طريق الخطوات التالية:
– الدخول إلى المنصة.
– ثم اختيار الأضاحي من قائمة برامجنا.
– اختيار الأضحية وتحديد العدد.
– إكمال عملية الدفع.
– ستصل للمستفيد تحديثات عن حالة الأضحية أولًا بأول.
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