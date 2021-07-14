برنت ينخفض 0.38%

المواطن - متابعة

انخفض سعر برميل نفط خام القياس العالمي “برنت” للتعاملات الآجلة اليوم بنسبة 0.38 %، ما يعادل 0.29 دولار، ليصل إلى 76.20 دولاراً أمريكياً.

كما تراجع سعر برميل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي للعقود الآجلة، ما نسبته 0.45 %، ليستقر عند 74.91 دولاراً أمريكياً.

مخزونات خام النفط:

وقال معهد البترول الأميركي إن مخزونات الخام تراجعت بأكثر من 4 ملايين برميل الأسبوع الماضي، وفقًا لأشخاص مطلعين على البيانات، وسيكون هذا السحب الأسبوعي الثامن على التوالي، وهو أطول سلسلة انخفاضات منذ يناير 2018، إذا أكدته الأرقام الحكومية في وقت لاحق اليوم الأربعاء.

وارتفع طلب الولايات المتحدة على النفط إلى آفاق جديدة مع انتعاشها من الوباء وعودة استهلاك البنزين والديزل إلى مستويات ما قبل انتشار الفيروس.

كما أن الارتفاع المفاجئ في استخدام البترول لمنتجات مثل البلاستيك والأسفلت ومواد التشحيم والاحتياجات الصناعية الأخرى يدفع عملية الاسترداد.

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