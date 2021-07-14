بريطانيا تسجل أعلى إصابات يومية منذ 15 يناير عند 42302 حالة

جرعات اللقاح

وذكرت البيانات الرسمية أنه تم رصد 36660 إصابة جديدة بالفيروس، كما ارتفع عدد الأشخاص الذين تلقوا الجرعة الأولى من لقاح ضد فيروس كورونا، إلى 45.978 مليون شخص، بينهم أكثر من 34.997 مليون شخص حصلوا على الجرعة الثانية. وتحتل بريطانيا المركز الـ7 عالميًا؛ من حيث عدد الإصابات بفيروس كورونا وكذلك الـ7 من حيث حصيلة ضحايا الجائحة.