بريطانيا تسجل أعلى إصابات يومية منذ 15 يناير عند 42302 حالة

المواطن - متابعة
أعلنت بريطانيا تسجل أعلى حصيلة إصابات يومية بفيروس كورونا المستجد منذ 15 يناير عند 42,302 حالة وبذلك يبلغ إجمالي عدد حالات كورونا في بريطانيا 5 مليون و190 ألف حالة توفى منهم 128 ألف شخص.
وفيات كورونا في بريطانيا
وسجلت بريطانيا، الثلاثاء، 50 حالة وفاة جديدة في غضون 28 يومًا من تأكيد الإصابة بكوفيد-19، في أعلى حصيلة يومية منذ إبريل الماضي، مع استعداد الحكومة لرفع القيود المفروضة لمكافحة فيروس كورونا في إنجلترا الأسبوع المقبل.
جرعات اللقاح
وذكرت البيانات الرسمية أنه تم رصد 36660 إصابة جديدة بالفيروس، كما ارتفع عدد الأشخاص الذين تلقوا الجرعة الأولى من لقاح ضد فيروس كورونا، إلى 45.978 مليون شخص، بينهم أكثر من 34.997 مليون شخص حصلوا على الجرعة الثانية. وتحتل بريطانيا المركز الـ7 عالميًا؛ من حيث عدد الإصابات بفيروس كورونا وكذلك الـ7 من حيث حصيلة ضحايا الجائحة.
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