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بطل الصين يُنهي مغامرة عمر عصر في طوكيو 2020
بعد الفوز عليه في ربع النهائي

بطل الصين يُنهي مغامرة عمر عصر في طوكيو 2020

2021/07/28
الساعة 3:45 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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بطل الصين يُنهي مغامرة عمر عصر في طوكيو 2020 عمر عصر
المواطن - مروة نبيل

ودع لاعب تنس الطاولة، المصري عمر عصر منافسات دورة الألعاب الأولمبية “أولمبياد طوكيو 2020″، اليوم الأربعاء، بعد خسارته ضد البطل الصيني لونج ما.

عمر عصر يودع الأولمبياد

ولعب عمر عصر ضد لونج ما، المصنف الثاني عالميًا ضمن منافسات الدور ربع النهائي من أولمبياد طوكيو، وانتهت المباراة بفوز اللاعب الصيني بإجمالي الأشواط بنتيجة 4/1، وجاءت كالتالي؛ 11/7، 11/9، 11/6، 11/13، 11/6.

وتأهل لاعب تنس الطاولة إلى منافسات الدور ربع النهائي بعد تجاوزه لعقبة التايواني يوان تشيه تشوانج ضمن منافسات دور الـ16 في مباراة ماراثوني، انتهت بفوز اللاعب المصري بنتيجة 4/3، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

عمر عصر في أولمبياد طوكيو 2020
اللاعب المصري

تأهل تاريخي

وكان عصر قد حقق فوزًا صعبًا على السويدي ماتياس فالك، وصيف بطل العالم، في الدور الثالث لمنافسات فردي الرجال، قبل أن يخطف التأهل لربع النهائي، ليصبح أول مصري وعربي يتمكن من الصعود إلى الدور ثمن النهائي في تنس الطاولة بمنافسات الأولمبياد.

وتُعد هذه المشاركة الثالثة للاعب المصري في منافسات دورة الألعاب الأولمبية، حيث لعب في أولمبياد لندن 2012، وغادر من الدور الثاني، وشارك في أولمبياد ريو دي جانيرو 2016، وخرج من الدور الثاني أيضًا.

عمر عصر
لاعب تنس الطاولة عصر


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