بعثة الاتفاق تصل النمسا

المواطن - مروة نبيل

وصلت، قبل قليل، بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق إلى النمسا، استعدادًا لانطلاق منافسات الموسم الرياضي الجديد 2021/ 2022.

الاتفاق يبدأ معسكر النمسا

ونشر حساب النادي الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، صورًا من وصول بعثة الفريق الأول لكرة القدم إلى مطار فيينا في النمسا، تمهيدًا لبدء الاستعداد للموسم الرياضي الجديد.

ومن المقرر أن يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق 5 مباريات ودية سيتم الإعلان عن تفاصيلها لاحقًا، على أن يختتم استعداداته في الدمام بداية شهر أغسطس قبل بدء دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

فارس الدهناء الموسم الماضي

وظهر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق بمستوى جيد خلال منافسات بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الموسم المنصرم، وحقق رقمًا مميزًا في تاريخ مشاركاته، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وأنهى الفريق الأول لكرة القدم منافسات الموسم الماضي في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في المركز الخامس، وذلك بعد فوزه على الأهلي في الجولة الأخيرة.

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