‎الرئيسية
الرياضة
بعثة الاتفاق تصل النمسا
استعدادًا للموسم الجديد

بعثة الاتفاق تصل النمسا

2021/07/08
الساعة 5:49 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
0
طباعة
بعثة الاتفاق تصل النمسا جانب من وصول الفريق - المصدر @Ettifaq
المواطن - مروة نبيل

وصلت، قبل قليل، بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق إلى النمسا، استعدادًا لانطلاق منافسات الموسم الرياضي الجديد 2021/ 2022.

الاتفاق يبدأ معسكر النمسا

ونشر حساب النادي الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، صورًا من وصول بعثة الفريق الأول لكرة القدم إلى مطار فيينا في النمسا، تمهيدًا لبدء الاستعداد للموسم الرياضي الجديد.

الاتفاق
جانب من وصول الفريق – المصدر @Ettifaq

ومن المقرر أن يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق 5 مباريات ودية سيتم الإعلان عن تفاصيلها لاحقًا، على أن يختتم استعداداته في الدمام بداية شهر أغسطس قبل بدء دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

الاتفاق
جانب من وصول الفريق – المصدر @Ettifaq

فارس الدهناء الموسم الماضي

وظهر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق بمستوى جيد خلال منافسات بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الموسم المنصرم، وحقق رقمًا مميزًا في تاريخ مشاركاته، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وأنهى الفريق الأول لكرة القدم منافسات الموسم الماضي في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في المركز الخامس، وذلك بعد فوزه على الأهلي في الجولة الأخيرة.


شارك الخبر

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.





مقالات ذات صلة

"> المزيد من الاخبار المتعلقة :


قد يعجبك ايضاً

كواليس انضمام روبن كوايسون إلى الاتفاق

كشف نائب رئيس نادي الاتفاق، حاتم المسحل كواليس