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بعثة الشباب تصل إسبانيا
استعدادًا للموسم الجديد

بعثة الشباب تصل إسبانيا

2021/07/09
الساعة 4:15 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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بعثة الشباب تصل إسبانيا بانيغا - المصدر @AlShababSaudiFC
المواطن - مروة نبيل

وصلت، قبل قليل، بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب إلى إسبانيا، لبدء الاستعداد لمنافسات الموسم الرياضي المقبل 2021/ 2022.

الشباب يبدأ معسكر إسبانيا

ونشر حساب النادي الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، صورًا من وصول بعثة الفريق الأول لكرة القدم إلى مدينة ماربيا الإسبانية، تمهيدًا لبدء الاستعداد للموسم الرياضي الجديد، وتمنى لهم التوفيق.

 

الشباب
العابد – المصدر @AlShababSaudiFC

ومن المقرر أن يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب عدة مباريات ودية سيتم الإعلان عن تفاصيلها لاحقًا، ويختتم معسكر إسبانيا يوم 21 يوليو، على أن يُكمل الاستعداد في الرياض قبل بدء دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وتسعى إدارة النادي برئاسة خالد البلطان لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم بصفقات قوية خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، أملًا في مواصلة التألق، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

 

الشباب
جانب من وصول الفريق – المصدر @AlShababSaudiFC

الليوث الموسم المنصرم

ونجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب في إنهاء منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين محتلًّا المركز الثاني، وسيشارك في بطولة دوري أبطال آسيا الموسم الرياضي الجديد.


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