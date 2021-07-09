بعثة الشباب تصل إسبانيا

المواطن - مروة نبيل

وصلت، قبل قليل، بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب إلى إسبانيا، لبدء الاستعداد لمنافسات الموسم الرياضي المقبل 2021/ 2022.

الشباب يبدأ معسكر إسبانيا

ونشر حساب النادي الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، صورًا من وصول بعثة الفريق الأول لكرة القدم إلى مدينة ماربيا الإسبانية، تمهيدًا لبدء الاستعداد للموسم الرياضي الجديد، وتمنى لهم التوفيق.

ومن المقرر أن يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب عدة مباريات ودية سيتم الإعلان عن تفاصيلها لاحقًا، ويختتم معسكر إسبانيا يوم 21 يوليو، على أن يُكمل الاستعداد في الرياض قبل بدء دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وتسعى إدارة النادي برئاسة خالد البلطان لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم بصفقات قوية خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، أملًا في مواصلة التألق، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

الليوث الموسم المنصرم

ونجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب في إنهاء منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين محتلًّا المركز الثاني، وسيشارك في بطولة دوري أبطال آسيا الموسم الرياضي الجديد.

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