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بماذا علق كريستيان إريكسن على تأهل الدنمارك للمربع الذهبي ؟
في يورو 2020

بماذا علق كريستيان إريكسن على تأهل الدنمارك للمربع الذهبي ؟

2021/07/04
الساعة 7:01 مساءً
- ‎فيالرياضة العالمية, حصاد اليوم
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بماذا علق كريستيان إريكسن على تأهل الدنمارك للمربع الذهبي ؟ كريستيان إريكسن
المواطن - محمد سمعه

وجه اللاعب الدنماركي كريستيان إريكسن رسالة للاعبي منتخب بلاده، وذلك بعد تأهلهم إلى نصف نهائي بطولة كأس أمم أوروبا نسخة 2020.

وكان منتخب “الديناميت” الدنماركي تمكن من التأهل إلى نصف نهائي اليورو، متفوقًا على منتخب التشيك بنتيجة هدفين لهدف في دور ربع النهائي.

كريستيان إريكسن فخور بنجوم منتخب بلاده

وقالت صحيفة La Gazzetta Dello Sport إن إريكسن صاحب الـ29 عامًا وجه رسالة لنجوم منتخب بلاده عبر تطبيق “الواتساب” قائلًا لهم: “سعيد وفخور بكم للغاية”.

منتخب الدنمارك
منتخب الدنمارك – @EURO2020

يأتي هذا في ظل ابتعاد إريكسن عن المشاركة مع منتخب الدنمارك في اليورو بعد أن تعرض لأزمة قلبية خلال مباراة بلاده ضد فنلندا يوم 12 يونيو الماضي بدور المجموعات في اليورو.

إريكسن يخضع لعملية زرع جهاز في قلبه

وخضع بعدها إريكسن لعملية زرع جهاز لتنظيم ضربات القلب، في أحد المستشفيات بالعاصمة الدنماركية كوبنهاجن، ويتواجد حاليًا بفترة تعافي من الإصابة.

ورفض نادي إنتر ميلان الإيطالي، مؤخرًا التعليق على مصير كريستيان إريكسن مع الفريق الإيطالي، مضيفًا أن الاطمئنان على صحة اللاعب صاحب الـ29 عامًا أهم بكثير من تحديد مصيره مع الفريق.


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