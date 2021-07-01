بماذا وصفت جماهير النصر رحيل أمرابط ؟

المواطن - محمد سمعه

علقت جماهير نادي النصر على اقتراب اللاعب المغربي نور الدين أمرابط من الرحيل على صفوف الفريق الأول لـ كرة القدم بالعالمي، وذلك بعد 3 مواسم قضاها بصفوف الفريق.

أمرابط مثالًا لـ الروح القتالية

وعبر “تويتر” وصفت جماهير العالمي الوداع بأنه قاسٍ، مضيفة أن اللاعب المغربي صاحب الـ34 عامًا كان مثالًا للإخلاص والروح في مباريات العالمي.

كما أشارت فئات عريضة من جماهير النصر إلى أن رحيل اللاعب المغربي مثّل لها غصة.

وفي وقت سابق، حرص عبدالعزيز بغلف العضو الذهبي بـ النصر، على توديع اللاعب المغربي، بعد نهاية الموسم المنصرم 2020/2021.

وغرد بغلف عبر حسابه في “تويتر” قائلًا: “شكرًا من القلب على كل ما قدمت، ستبقى ذكرى جميلة في قلوبنا”.

انخفاض مستوى أمرابط جعل العالمي يفكر في بيعه

وكان النجم المغربي تعرض للعديد من الانتقادات بـ موسم 2020/ 2021، من قبل جماهير العالمي بسبب انخفاض مستواه الفني بصورة ملحوظة، مما جعل الكثير من جماهير العالمي تطلب رحيله.

وخلال آخر 3 سنوات، لعب النجم المغربي مع أصفر العاصمة في 100 مباراة بجميع المسابقات حيث سجل خلالها 17 هدفًا وقام بصناعة 25 هدفًا.

وحقق اللاعب المغربي مع العالمي لقب الدوري السعودي للمحترفين موسم 2018/ 2019 ولقبين ببطولة كأس السوبر السعودي عامي 2019 و2020.

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