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بيسنيك هاسي في جدة
لقيادة النادي الأهلي

بيسنيك هاسي في جدة

2021/07/01
الساعة 10:44 صباحًا
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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بيسنيك هاسي في جدة جانب من وصول هاسي - المصدر @ALAHLI_FC
المواطن - مروة نبيل

وصل، صباح اليوم الخميس، المدير الفني بيسنيك هاسي إلى جدة، تمهيدًا لبدء مشواره مع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي.

بيسنيك هاسي يصل إلى جدة

ونشر حساب النادي الأهلي الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، مقطع فيديو وصورًا لوصول بيسنيك هاسي إلى جدة، وظهر مرتديًا وشاح الراقي ويحمل باقة الورود، ترحيبًا به.

بينسيك هاسي مع الأهلي
هاسي – المصدر @ALAHLI_FC

وكان النادي الأهلي قد أعلن عن تعاقده مع بيسنيك هاسي لقيادة الفريق الأول لكرة القدم لمدة موسمين، بداية من الموسم الرياضي المقبل، أملًا في تحسين النتائج وتحقيق البطولات، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

ورحل بيسنيك هاسي عن تدريب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرائد عقب نهاية منافسات الموسم الرياضي الماضي، بعد مسيرة مميزة استمرت لـ3 أعوام، ويمكن الاطلاع على أبرز أرقامه عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

 

مدرب النادي الاهلي بينسيك هاسي
وصول هاسي – المصدر @ALAHLI_FC

الراقي الموسم المنصرم

على الجانب الآخر، أنهى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي منافسات موسمه المحبط في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في المركز الثامن، وذلك بعد خسارته ضد الاتفاق في الجولة الأخيرة.

وودع الراقي منافسات دوري أبطال آسيا 2021 من مرحلة المجموعات بعد تعادله مع الدحيل القطري في الجولة الأخيرة، ليرفع كل منهما رصيده إلى 9 نقاط، خلف الاستقلال الإيراني المتصدر، ويفشلا في التأهل.


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