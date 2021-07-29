تأجيل الدوري المصري والكأس رسميًا

المواطن - مروة نبيل

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، اليوم الخميس، عن تأجيل منافسات بطولتي الدوري المصري الممتاز وكأس مصر، بداية من الأول من شهر أغسطس المقبل.

تأجيل الدوري المصري والكأس

وقررت اللجنة المؤقتة التي تدير اتحاد الكرة، تأجيل جميع مباريات الدوري المصري والكأس رسميًا؛ وتكليف إدارة المسابقات في الاتحاد بإعداد جدول جديد لما تبقى من مواجهات في المسابقتين يتم إعلانه يوم الأحد المقبل.

وتأكد انتهاء منافسات الدوري المصري لكرة القدم، شهر سبتمبر المقبل، وذلك بسبب مشاركة المنتخب في دورة الألعاب الأولمبية “أولمبياد طوكيو 2020″، وفي حالة خسارته في ربع النهائي سيتم استئناف المسابقة يوم 5 أو 6 أغسطس.

تأهل المنتخب سبب التأجيل

وجاء قرار مسؤولو الاتحاد المصري لكرة القدم بعد تأهل المنتخب الأولمبي إلى الدور ربع النهائي من أولمبياد طوكيو 2020، بعد فوزه على أستراليا أمس بهدفين دون رد، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وسيواجه المنتخب المصري تحت 23 عامًا نظيره البرازيلي على ملعب سايتاما 2002، يوم السبت المقبل، ضمن منافسات الدور ربع النهائي من أولمبياد طوكيو 2020، وذلك بعد تأهله كوصيف برصيد 4 نقاط.

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