تأسيس نادي فليج بحفر الباطن وأبرار شاكر رئيسةً له

المواطن - فواز الاسلمي - حفر الباطن

أعلن الأستاذ فهد بن مبارك الو قرين عن إطلاق شركة نادي فليج الرياضي واختيار الدكتورة أبرار شاكر رئيسةً للنادي، ليكون ثالث نادٍ في محافظة حفر الباطن بعد نادي الباطن والقيصومة.

الهدف من تأسيس النادي

وقال المدير التنفيذي لنادي فليج الأستاذ فهد أبو قرين: الهدف من تأسيس النادي هو مواكبة رؤية سيدي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان وأخرت المجال الرياضي لأن محافظة حفر الباطن بحاجة لأكثر من نادٍ، وبما أن النساء دخلن المجال العملي والرياضي بقوة قررت أن اعمل نادياً للرجال والنساء وستكون هناك توأمة مع أنديه وأكاديميات من خارج المنطقة ومن خارج المملكة.

وأضاف أبو قرين: سيكون هناك مقر وملعب خاص للنادي على طراز معماري متطور‏ والهدف الأكبر هو ملء فراغ الشباب والسيدات وتطوير إمكاناتهم بما ينفعهم والمنافسة مع الأندية الأخرى، وننشد المنافسة القارية والعالمية، الطموحات كبيرة والأفكار كثيرة ومع الوقت سوف يكون للنادي أعمال أخرى تعود بالنفع على سكان المحافظة.

إطلاق منصة نافس

ويأتي ذلك بعد إطلاق الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة منصة نافس الخاصة بتراخيص الأندية والأكاديميات والصالات الرياضية الخاصة، والذي يهدف إلى تمكين القطاع الخاص من الاستثمار في قطاع الرياضة بالمملكة وإتاحة الفرصة للمستثمرين المحليين والأجانب لتأسيس وتطوير أندية وأكاديميات وصالات رياضية خاصة من خلال طلب الحصول على التراخيص اللازمة عبر هذه المنصة.

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