تأهل تاريخي للمصري عمر عصر في طوكيو 2020

المواطن - مروة نبيل

نجح لاعب تنس الطاولة، المصري عمر عصر في خطف بطاقة التأهل إلى منافسات دور الـ16 من دورة الألعاب الأولمبية “أولمبياد طوكيو 2020”.

عمر عصر يتأهل لدور الـ16

وحقق عمر عصر فوزًا صعبًا على السويدي ماتياس فالك، وصيف بطل العالم، في الدور الثالث لمنافسات فردي الرجال، حيث نجح في التقدم بالشوط الأول بنتيجة 11/5، قبل أن يخسر الشوطين الثاني والثالث بنتيجة 11/6 و11/8.

وانتفض اللاعب المصري وتمكن من حسم الشوط الرابع لصالحه بنتيجة 13/ 11، وعاد وصيف بطل العالم للتفوق، وفاز في الشوط الخامس بنتيجة 11/4، قبل أن يتفوق عمر عصر في الشوطين السادس والسابع بنتيجة 11/6 و11/8.

تأهل تاريخي في الأولمبياد

وخطف اللاعب بطاقة التأهل إلى دور الـ16 في أولمبياد طوكيو بإجمالي نتيجة الأشواط 4/3، ليصبح أول مصري وعربي يتمكن من الصعود إلى الدور ثمن النهائي في تنس الطاولة بمنافسات الأولمبياد.

ومن المقرر أن يواجه عمر عصر اللاعب التايواني، يوان تشيه تشوانج، اليوم الثلاثاء، عند الساعة الثالثة والنصف بتوقيت السعودية، ويطمح اللاعب المصري مواصلة مشواره وخطف بطاقة التأهل.

وتُعد هذه المشاركة الثالثة للاعب المصري في منافسات دورة الألعاب الأولمبية، حيث لعب في أولمبياد لندن 2012، وغادر من الدور الثاني، وشارك في أولمبياد ريو دي جانيرو 2016، وخرج من الدور الثاني أيضًا.

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