تاليسكا يتقاضى 35 مليون ريال مع النصر

المواطن - محمد سمعه

أوضحت تقارير صحفية راتب اللاعب البرازيلي أندرسون تاليسكا مع نادي النصر وذلك بعد الانضمام له خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

النصر يتفوق على الهلال لضم تاليسكا

وسيتقاضى اللاعب البرازيلي صاحب الـ27 عامًا راتبًا يصل إلى 35 مليون ريال، حيث جاء ذلك بعدما تفوق النصر على الهلال ونجح في حسم الصفقة لصالحه بحسب صحيفة Sozcu.

النجم البرازيلي يصل إلى بلغاريا

وبوقت سابق، وصل اللاعب البرازيلي، أول أمس الجمعة، إلى معسكر نادي النصر في بلغاريا، وذلك استعدادًا للموسم الجديد.

ونشر الحساب الرسمي لـ النصر عبر “تويتر” مقطع فيديو للاعب البرازيلي صاحب الـ27 سنة وهو في بلغاريا حيث التحق بالفريق الأصفر لمدة 3 سنوات قادمًا من نادي جوانجزو إيفرجراند الصيني.

وسبق للاعب البرازيلي أن لعب في صفوف بيشكتاش التركي ونادي جوانجزو إيفرجراند الصيني.

ونجح العالمي حتى الآن في ضم تاليسكا والكاميروني فينسينت أبو بكر.

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