تاليسكا يكشف هوية شخصين وراء انضمامه إلى النصر

المواطن - محمد سمعه

كشف البرازيلي أندرسون تاليسكا، لاعب الفريق الكروي الأول بنادي النصر، كواليس انضمامه للعالمي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وكان العالمي أعلن في مايو الماضي عن ضمه للاعب البرازيلي صاحب الـ27 عامًا قادمًا من فريق جوانجزو إيفرجراند الصيني حتى يونيو 2024.

من أقنع تاليسكا بالانضمام إلى النصر ؟

وذكر اللاعب البرازيلي في تصريحات لقناة نادي النصر عبر “اليوتيوب” أن مواطنيه المدرب مانو مينيز واللاعب بيتروس كان لهما دور كبير في حسم الصفقة.

وأكد لاعب جوانجزو السابق أنه قرر الرحيل عن الفريق الصيني بعدما تلقى عرضًا من النصر، مضيفًا أنه اتصل بزميله بيتروس للاستفسار عن الحياة في السعودية.

أسرة نجم النصر رحبت بانتقاله إلى السعودية:

وأكد اللاعب البرازيلي على أنه أخذ رأي أسرته للانتقال إلى السعودية، مضيفًا أنهم رحبوا بالأمر بعد حديث مانو مينيز وبيتروس عن الأجواء في المملكة وداخل نادي النصر.

وفي وقت سابق، كشف هاشم سرور نجم النصر السابق، توقعه حول أداء كل من المغربي عبدالرزاق حمدالله والبرازيلي أندرسون تاليسكا وذلك بالموسم الرياضي الجديد 2021/ 2022 الذي ينطلق في أغسطس المقبل.

وغرد سرور قائلًا عبر حسابه الرسمي في “تويتر” : “تاليسكا وحمدالله، سيكون لهما دور بارز في الدوري والله أعلم”.

وكان العالمي احتل المركز السادس في الدوري السعودي للمحترفين بالموسم المنصرم، بعد إنهائه للموسم وهو خاسر من الاتحاد في ملعب “مرسول بارك” بالجولة الـ30.

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