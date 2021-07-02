تحذير طبي: أبعدوا كرات المغناطيس الخطيرة عن الأطفال

المواطن - محمد داوود- جدة

طالب استشاري الجراحة العامة الدكتور فوزي سالمين، جميع الأسر بعدم شراء أو إعطاء العاب كرات المغناطيس الصغيرة للأطفال؛ إذ إن فضول الأطفال الصغار وخصوصًا تحت سن 5 سنوات يجعلهم يتناولونها بسهولة من خلال وضعهم في الفم، فتنزلق تلقائيًّا دون قصد؛ مما يتسبب في حدوث مضاعفات خطيرة لا يحمد عقباها.

ليست آمنة وخطيرة:

وقال في تصريحات لـ”المواطن“: إن الألعاب المغناطيسية يعتبرها الأطفال وسيلة للتسلية واللعب، ولكنها خطيرة جدًّا وليست آمنة، ويجب أن تُمنع نهائيًّا من البيع في البقالات ومحلات الألعاب، وبالفعل كم من حالة من الأطفال عانت من المشكلة عندما بلعت الكرة المغناطيسية وتعلقت في جدار المعدة أو الأمعاء أو أي عضو في الجهاز الهضمي.

ألم وانتفاخ بالبطن:

وأشار إلى أنه عند اكتشاف أو الاشتباه بابتلاع الطفل حبة أو أكثر من المغناطيس يجب التوجه لطوارئ الأطفال لإجراء الفحوصات اللازمة وإزالة هذا الجسم عن طريق المنظار؛ إذ إن من أبرز الأعراض التي تظهر على الطفل حال ابتلاعه جسمًا غريبًا القيء المتكرر وانتفاخ البطن والألم الشديد بالبطن، وإذا حدث ثقب في الأمعاء ينتج عنه ارتفاع درجة الحرارة، ويشعر الطفل بخمول وتعب شديد.

العلاج بالتدخل الجراحي:

وخلص الدكتور سالمين بالقول: إنه لا يتم اللجوء للتدخل الجراحي في جميع الحالات، فإذا ابتلع الطفل قطعة واحدة وكان حجمها صغير ونزلت للأمعاء يمكن أن تخرج مع البراز، أما إذا كان هناك اشتباه بوجود أكثر من قطعة بالمعدة فيمكن استخراجها عن طريق المنظار، وفي حال سببت هذه القطع التصاقات في الأمعاء أو انسدادًا أو انفجارًا في الأمعاء، يتطلب الأمر إجراءات جراحية، فالخطورة الكبرى عند ابتلاع أكثر من قطعة، أنها تتركز في مواقع مختلفة بالأمعاء لتجذب بعضها البعض بفعل الخاصية المغناطيسية الموجودة فيها، وتتسبب في ضغط مستمر على الأمعاء التي التصقت مع بعضها بحسب مواقع وجود الكرات فيها، ما يحدث ثقوبًا وانسدادًا في الأمعاء، وقد تسبب نزيفًا معويًّا ومشكلات كبيرة.

شارك الخبر







مقالات ذات صلة