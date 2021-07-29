تحذير للحوامل : كوب واحد من القهوة يوميًا يكفي

المواطن- محمد داوود- جدة

حذرت استشارية النساء والولادة الدكتورة فاطمة عبدالسميع، السيدات الحوامل بعدم الإكثار من تناول القهوة يوميًا، وإن كان ضروريًا لتحسين المزاج فإنه يكفي كوب واحد في اليوم.

وأكدت أن السبب أن الكافيين يؤثر على صحة الأم والجنين، إذ قد يؤدي الكافيين أيضًا إلى إضعاف تدفق الدم في المشيمة مما قد يضر بالجنين، مبينة لـ” المواطن “، أن دراسة حديثة دعت النساء الحوامل إلى تجنب الكافيين تمامًا من أجل حماية صحة أطفالهن، إذ أشارت الدراسة إلى عدم وجود مستوى آمن للاستهلاك سواء عند الحمل أو عند محاولة الإنجاب.

مخاطر القهوة على الحوامل:

وأشارت إلى أن المشكلة التي قد تواجهها السيدات الحوامل بسبب الكافيين هو السهر لساعات طويلة، وهو ما يؤثر على عادات الطفل بعد الولادة، حيث تلاحظ أغلب الأمهات أن أطفالهن ينامون في مواعيد متأخرة ليلًا، وذلك نتيجة لما اعتادوا عليه وهم أجنة.

نقص وزن الجنين:

ولفتت إلى المعهد القومي الأمريكي للصحة قد نصح بأنه لا يجب على النساء الحوامل شرب القهوة وبشكل خاص في الأشهر الأولى، حيث أعلنوا نتائج دراستهم حول هذا الموضوع في مؤتمر خاص في جامعة فيلادلفيا.

وأكد الأطباء أنهم قاموا بإجراء مقابلات مع أكثر من ألف ومئتي امرأة يخططن للإنجاب، وقاموا بقياس كمية الكافيين في الدم بجانب تحديد كمية تناول القهوة ، وتمت بعد ذلك إجراء دراسة ومراقبة سريرية لهن في فترة الحمل، وأكدت الدراسة أن كوبًا من القهوة يوميًا في أول ثماني أسابيع يزيد من خطر نقص وزن الجنين وضعف الرحم وزيادة ضغط الدم للحامل، وبالتالي قد ينتج عن ذلك الإجهاض.

العصائر الطازجة أفضل:

واختتمت الدكتورة فاطمة بالقول، هناك بدائل عديدة للشاي والقهوة وهي العصائر الطازجة إذ يمكن تناول نوعين أو ثلاثة أنواع مختلفة من العصائر الطازجة يوميًا، فذلك يفيد الحامل وجنينها من خلال الحصول على الفيتامينات والمعادن والألياف، مع ضرورة الحرص على عدم وضع السكر وإن كان لا بد فإنه يمكن وضع ملعقة صغيرة من السكر، وهناك عصائر عديدة مفيدة للحوامل مثل الجزر، البرتقال، الرمان، الليمون والنعناع، البطيخ، وغيرها من العصائر.

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