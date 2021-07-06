تحصين 80% من منسوبي وطلبة جامعة جازان

المواطن - حسن عسيري - الرياض

كشفت جامعة جازان عن نسبة المحصنين من منسوبيها الذين تلقوا لقاح فيروس كورونا؛ ببلوغها قرابة 80% من إجمالي أعضاء هيئة التدريس والموظفين والطلبة.

سرعة المبادرة لغير المحصنين:

وأوضح المتحدث الرسمي للجامعة، موسى محرق، أن الجامعة تشكر وتثمن مبادرة منسوبيها بأخذ اللقاح، وتهيب بغير المحصنين منهم سرعة المبادرة بأخذ اللقاح، مؤكدًا متابعة رئيس الجامعة الدكتور مرعي بن حسين القحطاني لجهود الجامعة في التوعية والتثقيف بأهمية أخذ اللقاح إنفاذًا للأوامر الكريمة من القيادة الرشيدة، وتوجيهات معالي وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ بتحقيق العودة الآمنة للدراسة من خلال توسيع نطاق المناعة المجتمعية والحرص التام على الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية.

زيارة مراكز اللقاحات:

وشدد محرق على أن الجامعة وابتداء من الأحد 22 ذي الحجة 1442هـ الموافق 1 أغسطس 2021م لن تسمح بدخول مقارّها ومرافقها إلا لمن تمّ تحصينهم بجرعة أولى كحد أدنى، داعيًا الذين لم يتلقوا اللقاح من منسوبي الجامعة إلى زيارة مراكز اللقاحات التابعة لوزارة الصحة، أو مركز لقاحات كورونا بالمستشفى الجامعي؛ لأخذ اللقاح وفق الإجراءات المتبعة، لافتًا إلى أن إدارة الجامعة تثمن الجهود المبذولة من وكالات الجامعة ومنسوبي الإدارة العامة للخدمات الطبية وتشغيل المستشفى الجامعي، والمتطوعون من طلبة الكليات الصحية بالجامعة، وإدارة الأمن والسلامة.

نسبة المحصنين:

وأظهرت البيانات أن نسبة أعضاء هيئة التدريس بجامعة جازان الذين تم تحصينهم بلغت 85.37%، فيما بلغت نسبة المحصنين من الموظفين 88.29%، وبلغت نسبة المحصنين من الطلاب 78.82%.

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