تداول تحتسب نسبة التذبذب لسهم السعودية لإعادة التأمين التعاوني على أساس 18.50 ريال

المواطن - الرياض

أعلنت السوق المالية السعودية (تداول) عن احتساب نسبة التذبذب لسهم الشركة السعودية لإعادة التأمين التعاوني على أساس سعر 18.50 ريال.

زيادة رأس مال الشركة:

وبحسب بيان لـ الشركة السعودية لإعادة التأمين التعاوني، على موقع السوق المالية اليوم الخميس، وافقت الجمعية العامة غير العادية للشركة يوم أمس الأربعاء على زيادة رأس مال الشركة من خلال منح أسهم مجانية؛ وعليه فقد تم احتساب نسبة التذبذب لسهم الشركة على أساس سعر 18.50 ريال اليوم الخميس وإلغاء الأوامر القائمة.

أسهم المنحة:

كما ستقوم شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) بإضافة أسهم المنحة في محافظ المساهمين قبل بداية تداول يوم الاثنين 16/ 12/ 1442 هـ الموافق 26/ 07/ 2021 م.

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