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تدريبات بدنية تُجهز فيليب براداريتش
قبل المشاركة بالتدريبات الجماعية

تدريبات بدنية تُجهز فيليب براداريتش

2021/07/15
الساعة 7:07 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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تدريبات بدنية تُجهز فيليب براداريتش براداريتش - المصدر @ALAHLI_FC
المواطن - مروة نبيل

يعمل الجهاز الفني بالنادي الأهلي بقيادة بيسنيك هاسي على تجهيز اللاعب الكرواتي فيليب براداريتش بشكل مميز قبل انطلاق منافسات الموسم الرياضي الجديد.

 

فيليب براداريتش يواصل أداء تدريبات بدنية

ونشر حساب النادي الأهلي الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، مقطع فيديو للاعب الكرواتي فيليب براداريتش، مشيرًا إلى أنه يؤدي تدريبات بدنية مكثفة قبل المشاركة في تدريبات الفريق الأول لكرة القدم الجماعية.

وكان النادي الأهلي قد تعاقد مؤخرًا مع الكرواتي فيليب براداريتش صاحب الـ29 عامًا لمدة موسمين، خاصة أنه ظهر بشكل مميز مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي العين خلال منافسات الموسم الرياضي الماضي.

فيليب براداريتش
براداريتش – المصدر @ALAHLI_FC

الأهلي يبدأ الاستعداد

على الجانب الآخر، بدأ الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الاستعداد لمنافسات الموسم الرياضي الجديد، حيث سافر إلى تونس لخوض معسكر هناك، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

ومن المقرر أن يخوض الفريق الأول لكرة القدم 4 مباريات ودية خلال معسكره الإعدادي في تونس، وحددت الإدارة من قبل مواجهة واحدة فقط أمام النجم الساحلي.

الأهلي
جانب من المران – المصدر @ALAHLI_FC


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