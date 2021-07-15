تدريبات بدنية تُجهز فيليب براداريتش

المواطن - مروة نبيل

يعمل الجهاز الفني بالنادي الأهلي بقيادة بيسنيك هاسي على تجهيز اللاعب الكرواتي فيليب براداريتش بشكل مميز قبل انطلاق منافسات الموسم الرياضي الجديد.

🎥 فيليب براداريتش ..

تدريبات مكثفة قبل المشاركة مع المجموعة

👏#الأهلي_في_تونس pic.twitter.com/3D7wcxiRBl — النادي الأهلي السعودي (@ALAHLI_FC) July 15, 2021

فيليب براداريتش يواصل أداء تدريبات بدنية

ونشر حساب النادي الأهلي الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، مقطع فيديو للاعب الكرواتي فيليب براداريتش، مشيرًا إلى أنه يؤدي تدريبات بدنية مكثفة قبل المشاركة في تدريبات الفريق الأول لكرة القدم الجماعية.

وكان النادي الأهلي قد تعاقد مؤخرًا مع الكرواتي فيليب براداريتش صاحب الـ29 عامًا لمدة موسمين، خاصة أنه ظهر بشكل مميز مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي العين خلال منافسات الموسم الرياضي الماضي.

الأهلي يبدأ الاستعداد

على الجانب الآخر، بدأ الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الاستعداد لمنافسات الموسم الرياضي الجديد، حيث سافر إلى تونس لخوض معسكر هناك، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

ومن المقرر أن يخوض الفريق الأول لكرة القدم 4 مباريات ودية خلال معسكره الإعدادي في تونس، وحددت الإدارة من قبل مواجهة واحدة فقط أمام النجم الساحلي.

شارك الخبر









المزيد من الأخبار

مقالات ذات صلة