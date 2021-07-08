تدشين المنفذ البري بين السعودية وعمان قبل نهاية 2021

المواطن - الرياض

كشف سفير سلطنة عمان لدى المملكة، فيصل بن تركي آل سعيد، أنه سيتم تدشين المنفذ البري بين البلدين قبل نهاية العام الجاري 2021.

حراك جديد:

وقال آل سعيد في تصريحات إلى العربية، إن القيادة في بلاده والسعودية عازمتان على إنجاز هذا التدشين خلال العام الحالي، وذلك ضمن حراك جديد على مستوى سلطنة عمان يواكب ما يدور في المملكة بالتزامن مع رؤية 2030.

فرص وخدمات نوعية:

وتابع أن افتتاح هذا المنفذ سيكون نقطة البداية لتوفير فرص وخدمات ونقلات نوعية التي يعول عليها القطاع الخاص بين البلدين، موضحاً أن حدود التبادل التجاري بين البلدين تعتبر متواضعة جداً، وأن هناك نقاشات ستحمل نقلة نوعية اقتصادية بين البلدين.

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