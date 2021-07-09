تراجع طفيف في أسعار النفط ومزيج برنت فوق 73 دولارًا للبرميل

المواطن - متابعة

شهدت أسعار النفط تراجعًا خلال جلسة التداولات الصباحية فيما لا يزال سعر برميل برنت فوق 73 دولارًا.

أسعار النفط في العقود الآجلة

وتراجعت أسعار العقود الآجلة لخام برنت ثلاثة سنتات فقط لتصل إلى 74.09 دولار للبرميل بحلول الساعة 04:42 بتوقيت غرينتش، بينما ارتفعت أسعار العقود الآجلة للخام الأميركي على استحياء بنسبة 0.1% لتسجل 73 دولارًا للبرميل.

وتتجه الأسعار على جانبي الأطلنطي صوب تكبد خسارة أسبوعية بنحو 3%، إذ يدفعها للهبوط تعطل المحادثات بشأن الإنتاج بين الدول أعضاء منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفائها أوبك+.

تراجع مخزونات الخام والبنزين الأمريكي

ومن جهة أخرى، قالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية أمس الخميس إن مخزونات الخام والبنزين انخفضت، حيث بلغ الطلب على البنزين أعلى مستوياته منذ 2019، مما يشير إلى تزايد قوة الاقتصاد.

وهبطت مخزونات الخام بنحو 6.9 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في الثاني من يوليو إلى 445.5 مليون برميل، وهو أدنى مستوى منذ فبراير 2020، بعكس تقديرات ذكرتها رويترز، والتي رجحت تراجعه بنحو 4 مليون برميل فقط.

كما تراجعت مخزونات البنزين 6.1 مليون برميل لتتجاوز التوقعات التي أشارت إلى تراجعها بنحو 2.2 مليون برميل.

وعلى الرغم من ارتفاع أسعار الخام صوب 75 دولارا للبرميل، تحافظ شركات النفط الصخري الأميركية على تعهداتها بإبقاء الإنتاج مستقرًا.

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