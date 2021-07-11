تراحم تدشن غدًا أول مشروع ضمن مبادرة بساعدي أصنع نجاحي

المواطن - الرياض

تدشن لجنة رعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم بمنطقة الرياض (تراحم)، يوم غد الاثنين، المشروع الأول ضمن مبادرة بساعدي أصنع نجاحي.

4 مستهدفات:

وتم ترشيح أربعة مستهدفات لإقامة مشاريع صغيرة استثمارية، حيث جرى دعم كل مشروع بمبلغ 60 ألف ريال، كما جرى تدريبهم وتأهيلهم بهدف تمكينهم، بحيث حصل كل مستثمر على دورات تدريبية معتمدة تتناسب مع احتياج مشروعه وتثري سيرته الذاتية وترفع من مستوى كفاءته للدخول في سوق العمل.

المبادرة الأولى:

وتتمثل المبادرة الأولى في قيام مشروع رؤية الأمل للتزيين النسائي، حيث يتوقع أن تتجمع عدة عوامل تساهم في نجاح المشروع، منها توظيف إمكانات المستهدفات ومواهبهن وشغفهن في هذا المجال، والخبرة المتوفرة لدى المستفيدة حيث سبق أن مارست العمل عن طريق المنزل، كما تحقق المبادرة سعودة “مجال التزيين النسائي” من قبل جهات الاختصاص حديثًا واحتياج سوق العمل لمثل هذه المشاريع.

يذكر أن لجنة تراحم تدعم هذه المشاريع لثقتها بإمكانيات أبناء وبنات هذا الوطن المعطاء.

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