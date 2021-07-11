تراميزاني: تدريب الفيصلي تحدٍّ وهدفنا التتويج بالسوبر

المواطن - مروة نبيل

أعرب المدير الفني الإيطالي باولو تراميزاني عن سعادته بتولي تدريب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيصلي، مشيرًا إلى أنه يسعى لقيادته للتتويج بلقب كأس السوبر السعودي.

المدرب الإيطالي يخلف شاموسكا:

وكان نادي الفيصلي قد أعلن عن تعاقده رسميًّا مع باولو تراميزاني لقيادة الفريق الأول لمدة موسم رياضي واحد مع أفضلية التجديد لموسم آخر، خلفًا للمدرب البرازيلي شاموسكا، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وقاد شاموسكا الفيصلي لحصد لقب كأس خادم الحرمين الشريفين للمرة الأولى في تاريخه، قبل أن رحل لتدريب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب لمدة موسمين، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

تراميزاني يؤكد أن تدريب الفيصلي تحدٍّ جديد:

وقال تراميزاني: “أنا سعيد جدًّا بالتواجد في نادي الفيصلي والذي يعتبر تحديًا جديدًا، ويخلق طموحًا أكبر بالنسبة لي في مشواري التدريبي، إذ اجتمعت مع اللاعبين في أول يوم حضرت للنادي، وأؤمن بالعمل الجاد وبسياسة أن نكون جميعًا متحدين لخلق موسم رائع”.

وتابع: “كنت قريبًا من الفيصلي قبل عدة مواسم، ولكن لم يتم الأمر وقبل 3 أسابيع عاد مرة أخرى النادي وتفاوض معي، وبعد ذلك تم الاجتماع لمدة يومين مع إدارة النادي وتم الاتفاق على كافة التفاصيل وتوقيع العقد، وها أنا الآن متواجد في النادي”.

متابعة اللاعبين والتتويج بكأس السوبر

وأضاف تراميزاني خلال المؤتمر الصحافي لتقديمه: “تابعت جميع مباريات الفيصلي في الموسم الماضي ولدي تصور كبير عن جميع اللاعبين، أما بالنسبة للاعبين الأجانب فاحتاج الوقت الكافي للحكم عليهم من خلال معسكر النادي في صربيا”.

وواصل تراميزاني تصريحاته قائلًا: “مباراة كأس السوبر عبارة عن 90 دقيقة، وأنا حريص أشد الحرص على أن نقدم مستوى كبيرًا، وأن نظفر بالكأس ونسجله كإنجاز جديد يضاف إلى إنجازات نادي الفيصلي ونسعى لتقديم موسم مميز يسعد الجميع”.

واختتم تصريحاته قائلًا: “لا أحب الحديث عن عمل المدير الفني السابق فهو زميل لي، ولا أحب الخوض في تفاصيل عمله، ولكن أعدكم أن تروا الفيصلي بالمدرسة الإيطالية المتوازنة على أرض الميدان، حيث بدأت في تطبيقها مع اللاعبين من خلال التدريبات السابقة ومن أول يوم حضرت به إلى النادي”.

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