ترتيب مجموعة منتخب السعودية بعد الجولة الثانية

المواطن - محمد سمعه

فقد منتخب السعودية تحت 23 عامًا فرصة التأهل لدور ربع النهائي بمنافسات كرة القدم في أولمبياد طوكيو وذلك بعد الخسارة من منتخب ألمانيا في مباراة ماراثونية بثلاثية مقابل هدفين ضمن مباريات المرحلة الثانية بدور المجموعات.

منتخب السعودية يودع المنافسات رغم قوة الأداء

ورغم الأداء القوي الذي قدمه الأخضر في لقاء ألمانيا لكنه خسر ولم ينجح في الحصول على أي نقطة خلال مباراتين، ليفقد الفرصة في التأهل التأهل لدور ربع النهائي بالمنافسات رسميًا.

وبعد نهاية مباريات الجولة الثانية، يتواجد المنتخب السعودي في المركز الرابع والأخير بالمجموعة الرابعة بدون أي نقطة، أما منتخب ألمانيا فيحتل المركز الثالث ومنتخب ساحل العاج في المركز الثاني برصيد 4 نقاط، أما منتخب البرازيل فيتواجد بالمركز الأول برصيد 4 نقاط.

يذكر أن منتخب البرازيل كان تعادل بدون أهداف مع منتخب ساحل العاج، قبل مباراة السعودية وألمانيا.

الأخضر في مواجهة قوية ضد البرازيل

سيواجه الأخضر، منتخب البرازيل بالجولة الثالثة صباح الأربعاء المقبل، أما منتخب ألمانيا فسوف يواجه ساحل العاج.

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