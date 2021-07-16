ترجمة خطبة عرفة إضافة نوعية لنشر الوسطية والاعتدال

المواطن - واس

تقوم الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي بالترجمة الفورية لخطبة الجمعة من المسجد الحرام لغير الناطقين باللغة العربية سواءً داخل الحرم أو في جميع أنحاء العالم بعدة لغات عبر عدد من الموجات الإذاعية، للتيسير على قاصدي المسجد الحرام من الاستفادة منها وسماعها بلغتهم، إضافة إلى مشروع خادم الحرمين الشريفين لترجمة خطبة عرفة الذي يعد إضافة نوعية في سبيل نشر رسالة الدين الإسلامي الحنيف ومنهج الوسطية والاعتدال حيث بدأت ترجمة خطبة عرفة منذ العام 1439 هـ.

ترجمة خطبة عرفة

وأوضح مدير إدارة الغات والترجمة المهندس مشاري المسعودي أنه يمكن الاستفادة من مشاهدة خُطب الجمعة والبث اليومي للصلوات عبر البث المباشر وبأكثر من لغة عالمية ومعرفة مناسك وآداب الزيارة في المسجد النبوي بشكل مبسط ومختصر عبر تطبيق الحرمين الذي يحقق استراتيجية الرئاسة في تسخير التقنية الحديثة لخدمة الحرمين الشريفين والقاصدين من الحجاج والمعتمرين.

تحقيق أهداف رؤية 2030

وبين أن مشروع خادم الحرمين الشريفين لترجمة خطب الحرمين وترجمة خطبة عرفة يسهم وبشكل أساسي في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 المتعلقة بالحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة مثل تقديم خدمات ذات جودة عالية للحجاج والمعتمرين وإثراء المعرفة الدينية والثقافية لهم، كما يسهم في إنجاح برنامج خدمة ضيوف الرحمن الذي يعنى بإتاحة الفرصة لأكبر عدد ممكن من المسلمين من أداء فريضة الحج والعمرة على أكمل وجه والعمل على إثراء تجربتهم من خلال تهيئة الحرمين الشريفين وتحقيق رسالة الإسلام العالمية، وإتاحة أفضل الخدمات لهم.

جهود إدارة الترجمة

وأكد أن المشروع يحظى بعناية بالغة وبتنسيق دائم ومستمر على مدار الأعوام السابقة، حيث يقوم بالترجمة إلى عدد من اللغات منها (الإنجليزية، والفرنسية، والإندونيسية، والأوردو، والفارسية، والصينية ، والتركية ، والبنغالية، والهاوسا ، والملاوية).

يذكر أن إدارة اللغات والترجمة بالمسجد الحرام تتولى اتباع مسلك الترجمة المنظورة لخطبة عرفات التي تتم بطريقة تسليم نص الخطبة والقيام بالترجمة وتجهيز النص المترجم وفقاً للشروط العلمية في فهم اللغة المصدر “العربية” وضوابط النشر المتبعة في اللغة الهدف “المترجم إليها”، وإذاعتها عبر الوسائل التقنية المخصصة لمشروع خادم الحرمين الشريفين للترجمة الفورية للخطب بالتزامن مع إلقاء الخطبة فوريًا، وفق الضوابط المحددة.

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