‎الرئيسية
جديد الأخبار
تركي آل الشيخ ردًّا على مقطع الضرب: لا يوجد من هو أحقر من ناشر الإشاعة
تركي قبل كل شيء رجل أمن وأفتخر

تركي آل الشيخ ردًّا على مقطع الضرب: لا يوجد من هو أحقر من ناشر الإشاعة

2021/07/01
الساعة 1:43 صباحًا
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
0
طباعة
تركي آل الشيخ ردًّا على مقطع الضرب: لا يوجد من هو أحقر من ناشر الإشاعة تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه
المواطن - الرياض

استنكر المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه، تداول مقطع فيديو له، زعم أنه يقوم بضرب أحد الأشخاص في الشارع، دون تدخل أفراد الأمن.

تركي قبل كل شيء رجل أمن:

ورد آل الشيخ قائلًا: “لا يوجد من هو أحقر من ناشر الإشاعة، يا تافه، تركي قبل كل شيء رجل أمن وأفتخر أني خريج لكلية الملك فهد الأمنية”.

ناشر المقطع أنت حقير:

وأوضح آل الشيخ أن المقطع ضمن مشهد من تصوير مسلسل، قائلًا: “مشهد من تصوير مسلسل وتمثيل ويكتبون أي كلام وبس!… ناشر المقطع أنت فعلًا حقير”.


شارك الخبر

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.




مقالات ذات صلة

"> المزيد من الاخبار المتعلقة :


قد يعجبك ايضاً

حفل تكريم بتقنية الهولوجرام ورعاية مسلسل تلفزيوني لـ طلال مداح

أعلن رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه، تركي