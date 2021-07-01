تركي آل الشيخ ردًّا على مقطع الضرب: لا يوجد من هو أحقر من ناشر الإشاعة

المواطن - الرياض

استنكر المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه، تداول مقطع فيديو له، زعم أنه يقوم بضرب أحد الأشخاص في الشارع، دون تدخل أفراد الأمن.

لا يوجد من هوا احقر من ناشر الاشاعه ! يا تافه … تركي قبل كل شي رجل آمن وافتخر اني خريج لكلية الملك فهد الامنية ! pic.twitter.com/QYXoqYHWzx — TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) June 30, 2021

تركي قبل كل شيء رجل أمن:

ورد آل الشيخ قائلًا: “لا يوجد من هو أحقر من ناشر الإشاعة، يا تافه، تركي قبل كل شيء رجل أمن وأفتخر أني خريج لكلية الملك فهد الأمنية”.

ناشر المقطع أنت حقير:

وأوضح آل الشيخ أن المقطع ضمن مشهد من تصوير مسلسل، قائلًا: “مشهد من تصوير مسلسل وتمثيل ويكتبون أي كلام وبس!… ناشر المقطع أنت فعلًا حقير”.

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