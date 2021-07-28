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تركي الفيصل: القصة لم تنتهِ في أفغانستان وعلينا التريث
بعد الانسحاب الأمريكي هناك

تركي الفيصل: القصة لم تنتهِ في أفغانستان وعلينا التريث

2021/07/28
الساعة 11:29 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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تركي الفيصل: القصة لم تنتهِ في أفغانستان وعلينا التريث
المواطن - الرياض

قال الأمير تركي الفيصل، رئيس الاستخبارات السعودية الأسبق: إنه علينا التريث في إصدار الأحكام حول “أفغانستان” بعد الانسحاب الأمريكي.

وأضاف تركي الفيصل، خلال برنامج الموقف على قناة السعودية: “علينا أن نتريث لنرى مآلات الأمور، وفي السابق كانت جميع التوقعات بشأن أفغانستان لا تصح، علينا أن نرى ما سيحدث مستقبلًا، وأثناء الغزو السوفيتي لأفغانستان وبعد انسحاب الجيش الأفغاني، كانت التوقعات تشير جميعها إلى أن المجاهدين سوف يستولون على كابل خلال أيام ويطهرونها من الحكومة الشيوعية خلال أيام، وما حدث أن حكومة نجيب الله استمرت لعامين أو ثلاثة أو أكثر، فعلينا ألا نستعجل الأمور”.

القصة لم تنتهِ بعد:

وتابع الأمير تركي الفيصل أن القصة لم تنته بعد في أفغانستان بعد الانسحاب الأمريكي هناك، وعلينا أن نصبر لنرى ما سيحدث خلال الأيام القادمة.

كتاب ملف أفغانستان:

وقال الفيصل: تأليفي لكتاب “ملف أفغانستان” لتوثيق بعض الأحداث بين المملكة وأفغانستان التي طرأ عليها بعض التحريف.

 


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