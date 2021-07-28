تركي الفيصل: القصة لم تنتهِ في أفغانستان وعلينا التريث

قال الأمير تركي الفيصل، رئيس الاستخبارات السعودية الأسبق: إنه علينا التريث في إصدار الأحكام حول “أفغانستان” بعد الانسحاب الأمريكي.
وأضاف تركي الفيصل، خلال برنامج الموقف على قناة السعودية: “علينا أن نتريث لنرى مآلات الأمور، وفي السابق كانت جميع التوقعات بشأن أفغانستان لا تصح، علينا أن نرى ما سيحدث مستقبلًا، وأثناء الغزو السوفيتي لأفغانستان وبعد انسحاب الجيش الأفغاني، كانت التوقعات تشير جميعها إلى أن المجاهدين سوف يستولون على كابل خلال أيام ويطهرونها من الحكومة الشيوعية خلال أيام، وما حدث أن حكومة نجيب الله استمرت لعامين أو ثلاثة أو أكثر، فعلينا ألا نستعجل الأمور”.
القصة لم تنتهِ بعد:
#الموقف | الأمير تركي الفيصل: علينا التريث في إصدار الأحكام حول "أفغانستان" بعد الانسحاب الأمريكي.#تركي_الفيصل_في_الموقف#قناة_السعودية pic.twitter.com/8NVQwkraCD
— قناة السعودية 🇸🇦 (@saudiatv) July 28, 2021
وتابع الأمير تركي الفيصل أن القصة لم تنته بعد في أفغانستان بعد الانسحاب الأمريكي هناك، وعلينا أن نصبر لنرى ما سيحدث خلال الأيام القادمة.
#الموقف | الأمير تركي الفيصل عن الانسحاب الأمريكي: اعتقد أن القصة لم تنتهي في أفغانستان.#تركي_الفيصل_في_الموقف#قناة_السعودية pic.twitter.com/7Hbb4F75Ma
— قناة السعودية 🇸🇦 (@saudiatv) July 28, 2021
كتاب ملف أفغانستان:
وقال الفيصل: تأليفي لكتاب “ملف أفغانستان” لتوثيق بعض الأحداث بين المملكة وأفغانستان التي طرأ عليها بعض التحريف.
#الموقف | الأمير تركي الفيصل: تأليفي لكتاب "ملف أفغانستان" لتوثيق بعض الأحداث بين المملكة وأفغانستان التي طرأ عليها بعض التحريف.#تركي_الفيصل_في_الموقف#قناة_السعودية pic.twitter.com/73pU2WLRq6
— قناة السعودية 🇸🇦 (@saudiatv) July 28, 2021
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