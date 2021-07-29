قال الأمير تركي الفيصل، رئيس الاستخبارات السعودية الأسبق: إن أكثر دولة لها مصلحة من استقرار أفغانستان هي باكستان؛ للتقارب بين الشعبين.
وحذر تركي الفيصل، من أطماع إيران في أفغانستان، وقال: “طموحات إيران في أفغانستان لا أستغربها”.
#الموقف | الأمير تركي الفيصل: طموحات إيران في أفغانستان لا استغربها.@tariqalhomayed#تركي_الفيصل_في_الموقف#قناة_السعودية pic.twitter.com/KJBcBKymH7
— قناة السعودية 🇸🇦 (@saudiatv) July 28, 2021
أعمال عدائية:
وأضاف أن عدم استجابة أفغانستان لطلب المملكة بتسليم أسامة بن لادن لأعماله العدائية ضد المملكة، نتج عنه أحداث 11 سبتمبر والغزو الأمريكي لـ أفغانستان.
#الموقف | الأمير تركي الفيصل: عدم استجابة أفغانستان لطلب المملكة بتسليم أسامة بن لادن لأعماله العدائية ضد المملكة، نتج عنه أحداث 11 سبتمبر والغزو الأمريكي لـ أفغانستان.@tariqalhomayed#تركي_الفيصل_في_الموقف#قناة_السعودية pic.twitter.com/qjsR5nxLmk
— قناة السعودية 🇸🇦 (@saudiatv) July 28, 2021
القاعدة وأفغانستان:
وتابع الأمير تركي الفيصل: لا يزال هناك وجود لمنظمة القاعدة في أفغانستان تحت حماية “طالبان”، مضيفًا أن فئات كبيرة من الشعب الأفغاني لا تؤيد طالبان.
#الموقف | الأمير تركي الفيصل: لا يزال هناك وجود لمنظمة القاعدة في أفغانستان تحت حماية "طالبان".@tariqalhomayed#تركي_الفيصل_في_الموقف#قناة_السعودية pic.twitter.com/H3oPba3srM
— قناة السعودية 🇸🇦 (@saudiatv) July 28, 2021
وشدد الأمير تركي الفيصل، خلال الحلقة، على أن فكر الشيخ محمد بن عبدالوهاب- رحمه الله- براءٌ من فكر “طالبان”.
#الموقف | الأمير تركي الفيصل: فئات كبيرة من الشعب الأفغاني لا تؤيد "طالبان".@tariqalhomayed#تركي_الفيصل_في_الموقف#قناة_السعودية pic.twitter.com/fPkdeFbgtT
— قناة السعودية 🇸🇦 (@saudiatv) July 28, 2021
#الموقف | الأمير تركي الفيصل: فكر الشيخ محمد بن عبدالوهاب -رحمه الله- براءٌ من فكر "طالبان".@tariqalhomayed#تركي_الفيصل_في_الموقف#قناة_السعودية pic.twitter.com/jB6kPevpBv
— قناة السعودية 🇸🇦 (@saudiatv) July 28, 2021
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