المواطن - الرياض

قال الأمير تركي الفيصل، رئيس الاستخبارات السعودية الأسبق: إن أكثر دولة لها مصلحة من استقرار أفغانستان هي باكستان؛ للتقارب بين الشعبين.

وحذر تركي الفيصل، من أطماع إيران في أفغانستان، وقال: “طموحات إيران في أفغانستان لا أستغربها”.

أعمال عدائية:

وأضاف أن عدم استجابة أفغانستان لطلب المملكة بتسليم أسامة بن لادن لأعماله العدائية ضد المملكة، نتج عنه أحداث 11 سبتمبر والغزو الأمريكي لـ أفغانستان.

#الموقف | الأمير تركي الفيصل: عدم استجابة أفغانستان لطلب المملكة بتسليم أسامة بن لادن لأعماله العدائية ضد المملكة، نتج عنه أحداث 11 سبتمبر والغزو الأمريكي لـ أفغانستان.@tariqalhomayed#تركي_الفيصل_في_الموقف#قناة_السعودية pic.twitter.com/qjsR5nxLmk — قناة السعودية 🇸🇦 (@saudiatv) July 28, 2021

القاعدة وأفغانستان:

وتابع الأمير تركي الفيصل: لا يزال هناك وجود لمنظمة القاعدة في أفغانستان تحت حماية “طالبان”، مضيفًا أن فئات كبيرة من الشعب الأفغاني لا تؤيد طالبان.

وشدد الأمير تركي الفيصل، خلال الحلقة، على أن فكر الشيخ محمد بن عبدالوهاب- رحمه الله- براءٌ من فكر “طالبان”.

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