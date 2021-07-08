تركي المطيري باقٍ في الهلال حتى 2024

المواطن - محمد سمعه

أعلن نادي الهلال- قبل قليل- عن تجديد عقد اللاعب تركي المطيري لمدة 3 مواسم.

تركي المطيري مستمر لـ 3 سنوات:

وذكر الحساب الرسمي لـ الزعيم عبر “تويتر” أن المطيري جدد عقده حتى صيف 2024 حيث جرت مراسم التوقيع بحضور فهد بن نافل رئيس النادي في مبنى الأمير عبدالله بن ناصر.

صفقتان لـ الهلال حتى الآن:

وكان الهلال نجح حتى الآن في التعاقد مع المالي موسى ماريغا قادمًا من نادي بورتو البرتغالي وضم اللاعب حمد اليامي ظهير أيمن نادي القادسية.

وارتبط مؤخرًا اللاعب الإيطالي سيباستيان جيوفنكو والبيروفي أندري كاريلو بالرحيل عن الهلال بعد نهاية موسم 2020/ 2021.

وبوقت سابق، كشف الصحفي أكرم كونور الصحفي بـ موقع Calcio Pillole الإيطالي أن اللاعب البرازيلي باولينيو لاعب فريق جوانجزو إيفرجراند الصيني السابق أوضح رغبته بالعودة إلى أوروبا وعدم اللعب في أي دوري بالمنطقة العربية، رغم دخول الهلال والنصر في مفاوضات مع وكيل أعماله.

الهلال فكر في ضم باولينيو تحسبًا لرحيل الكولومبي جوستافو كويلار.

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