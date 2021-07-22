تركي بن محمد يعايد أيتام جمعية بناء بـ 500 ألف ريال 

المواطن - الرياض

قدم صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة جمعية بناء لرعاية الأيتام بالمنطقة بالشرقية معايدة للأيتام الذين ترعاهم الجمعية، حيث ساهم سموه بمبلغ 500 ألف ريال عيدية لهم بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

وتأتي هذه اللفتة الإنسانية المعتادة من سموه بهدف رسم السعادة على وجوه الأيتام وإدخال السرور على نفوسهم في العيد.

فعاليات جمعية بناء

يذكر أن جمعية بناء لها العديد من الفعاليات والبرامج الترفيهية للأيتام إضافة إلى الخدمات التي تقدمها خلال عيد الأضحى المبارك ومن ضمنها توزيع أكثر من 250 أضحية بتكلفة تجاوزت 430 ألف ريال، وبلغ عدد الأسر المستفيدة 500 أسرة.

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