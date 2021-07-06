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تسريبات عن iPhone 13 تكشف عن شكل شاحن جديد
من المتوقع طرحه في سبتمبر المقبل 

تسريبات عن iPhone 13 تكشف عن شكل شاحن جديد

2021/07/06
الساعة 1:35 مساءً
- ‎فيتكنولوجيا, جديد الأخبار, حصاد اليوم
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تسريبات عن iPhone 13 تكشف عن شكل شاحن جديد
المواطن- متابعة

لا تتوقف التسريبات عن هاتف iPhone 13 المرتقب، وذلك رغم أن هناك عدة أشهر لا زالت تفصل المستخدمين عن الإطلاق الرسمي للهاتف الشهير من شركة آبل الأمريكية.

وقالت التسريبات الجديدة إن هاتف آيفون لعام 2021 سيكون اسمه iPhone 13 أما النسخ الأخرى فسيتم تسميتها على النحو التالي: آيفون ميني وآيفون برو وآيفون برو ماكس.

وجاءت التسريبات عبر منظومة سلسلة التوريد التي تعتمد عليها الشركة المصنعة أبل لتجهيز هواتفها، إذ أمرت الشركة الأميركية بتجهيز هواتف تحمل هذه الأسماء.

تسريبات عن iPhone 13 تكشف عن شكل شاحن جديد

حجم هاتف iPhone 13

وسيكون حجم شاشة هاتف آيفون 13 برو ماكس 6.7 إنش، بينما سيكون حجم شاشة آيفون 13 هو 6.1 إنش، وفق موقع macrumors المتخصص في التكنولوجيا.

شاحن لاسلكي

وأوضحت مجموعة من التسريبات الأخرى أن شركة آبل تسعى إلى استحداث شاحن لاسلكي للهاتف يعمل من خلال تقنية ماغسيف، وفقاً لموقع Max Weinbach التقني.

ما هي تقنية ماغسيف ؟

وتعمل تقنية ماغسيف عن طريق وجود حلقة مغناطيسية موجودة في الجزء الخلفي من الهاتف، بما يسمح للشاحن اللاسلكي بتوجيه الطاقة إلى الهاتف حتى وأنت تحرك الهاتف أثناء الشحن.

ورغم أن هذه التقنية موجودة في النسخة السابقة آيفون 12، إلا أنها ستكون بحلة جديدة في الهاتف الجديد، حيث من المتوقع أن تكون أقوى مما سبق، بحيث توفر قوة كهربائية أعلى مما هو موجود حاليًا.

تسريبات عن iPhone 13 تكشف عن شكل شاحن جديد - المواطن

وفي العادة تكشف شركة آبل الأميركية المصنّعة لهواتف آيفون عن النسخ الجديدة من أجهزتها في سبتمبر، إلا أنها أعلنت عن النسخة الماضية في أكتوبر، بسبب تداعيات أزمة كورونا.

ومن المتوقع أن تعود آبل إلى موعدها التقليدي في سبتمبر المقبل بعد انتظام العمل، الذي اضطرب العام الماضي بسبب الوباء.

تسريبات عن iPhone 13 تكشف عن شكل شاحن جديد

وكانت تسريبات سابقة تحدثت عن أن آيفون 13 سيشمل بطارية بعمر أطول وكاميرات محسّنة يمكنها التقاط فيديوهات من وضع عمودي وبعدسة واسعة للغاية.

 


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