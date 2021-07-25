تشكيلة المنتخب السعودي لمواجهة ألمانيا

المواطن - محمد سمعه

كشف المدرب الوطني سعد الشهري المدير الفني لـ المنتخب السعودي الأولمبي، تشكيلة فريقه استعدادًا لمواجهة ألمانيا وذلك ظهر اليوم الأحد بالجولة الثانية من دور المجموعات في أولمبياد طوكيو.

التشكيل الرئيسي لـ المنتخب السعودي

وجاء تشكيل الأخضر تحت 23 عامًا مكونًا من: “محمد الربيعي، ياسر الشهراني، عبدالباسط هندي، عبدالإله العمري، سعود عبدالحميد، سلمان الفرج، علي الحسن، سالم الدوسري، سامي النجعي، أيمن الخليف، عبدالله الحمدان”.

أما القائمة الاحتياطية للأخضر فجاءت مكونة من: “أيمن البخاري، خليفة الدوسري، حمد اليامي، مختار علي، عبدالرحمن غريب، أيمن يحيى، خالد الغنام”.

توقيت مباراة السعودية وألمانيا

وسوف تنطلق المباراة اليوم في تمام الساعة الثانية والنصف ظهرًا بتوقيت السعودية، حيث يسعى المنتخب السعودي للفوز لتجديد آماله بالتأهل لدور الثمانية في الأولمبياد.

وكان الأخضر الأولمبي خسر من منتخب كوت ديفوار بهدفين لهدف في الجولة الأولى الخميس الماضي، وفي نفس اليوم خسر منتخب ألمانيا من المنتخب البرازيلي برباعية مقابل هدفين.

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