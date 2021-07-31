تشكيلة مباراة مصر والبرازيل

المواطن - محمد سمعه

كشف المدرب المصري شوقي غريب المدير الفني لـ منتخب الفراعنة الأولمبي، تشكيلته استعدادًا لـ مباراة مصر والبرازيل التي تنطلق بعد قليل في ربع نهائي أولمبياد طوكيو 2020 وذلك ضمن منافسات كرة القدم.

موعد مباراة مصر والبرازيل

وستنطلق المباراة بين المنتخبين في تمام الواحدة ظهرًا بتوقيت المملكة، الثانية عشر ظهرًا بتوقيت مصر، السابعة مساءً بتوقيت اليابان.

تشكيل الفريقين

وجاء تشكيل منتخب مصر الأولمبي مكونًا من: “محمد الشناوي، أسامة جلال، أحمد حجازي، محمود حمدي “الونش”، كريم العراقي، أحمد فتوح، أكرم توفيق، رمضان صبحي، عمار حمدي، طاهر محمد طاهر، أحمد ياسر ريان”.

أما المدرب البرازيلي أندري جاردين فكشف عن تشكيلة منتخب البرازيل الأولمبي التي جاءت مكونة من: “سانتوس، آرانا، داني ألفيس، دييغو كارلوس، نينو، دوجلاس لويز، برونو غيمارايش، أنتوني، كلاودينهو، ريتشارلسون، ماثيوس كونها”.

وسيواجه الفائز من مباراة المنتخب المصري ضد البرازيل، الفائز من مباراة كويا الجنوبية والمكسيك في دور نصف النهائي.

وسبق لـ منتخب مصر الأولمبي أن تقابل وديًا مع المنتخب البرازيلي الأولمبي في القاهرة ووقتها فاز منتخب مصر بنتيجة هدفين لهدف.

يذكر أن مباراة مصر والبرازيل، تُعد تكرارًا للمباراة التي قامت بين الفريقين في مرحلة دور المجموعات بـ أولمبياد لندن عام 2012، قبل 9 سنوات حيث فاز المنتخب البرازيلي على نظيره المصري بثلاثية مقابل هدفين، وسجل للفراعنة آنذاك كل من محمد أبو تريكة نجم الأهلي المصري السابق ومحمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي الحالي.

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