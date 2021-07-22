تصادم طائرتي فلاي دبي وطيران الخليج على ممر مطار دبي الدولي

المواطن - متابعة

أعلنت السلطات الإماراتية، وقوع حادث تصادم، اليوم الخميس، بين طائرة ركاب من شركة الطيران منخفضة التكلفة “فلاي دبي” وشركة طيران الخليج على أحد ممرات مطار دبي الدولي.

تفاصيل تصادم طائرتين في مطار دبي

وأكدت طيران الخليج، الناقلة الوطنية لمملكة البحرين، تعرضها لحادث أرضي في مطار دبي الدولي، إثر تعرض ذيل إحدى الطائرات التابعة لها للاصطدام من قبل طائرة إحدى الناقلات الجوية.

وقالت إنها تعمل حاليًا على ربط مسافري الرحلة التي تعرضت طائرتها للحادث بوجهاتهم النهائية فيما نقلت وكالة “أسوشيتد برس” عن السلطات الإماراتية القول إنه لم يتم تسجيل أية إصابات في الحادث.

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