‎الرئيسية
الرياضة
تصرف جديد قد يمنع الاتحاد من ضم جوزيف مارتينيز
اللاعب مطلوب ضمه لتدعيم هجوم العميد

تصرف جديد قد يمنع الاتحاد من ضم جوزيف مارتينيز

2021/07/26
الساعة 5:13 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
0
طباعة
تصرف جديد قد يمنع الاتحاد من ضم جوزيف مارتينيز جوزيف مارتينيز لاعب أتالانتا يونايتد - المصدر Goal
المواطن - محمد سمعه

سعى نادي الاتحاد مؤخرًا لضم المهاجم الفنزويلي جوزيف مارتينيز لاعب فريق أتالانتا يونايتد الأمريكي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

الاتحاد يرغب في ضم مهاجم

ويرغب الاتحاد في ضم مهاجم جيد خلفًا للاعب الصربي ألكسندر بريجوفيتش الذي أصبح قريبًا من مغادرة العميد خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وكان الاتحاد عمل على استغلال أزمة دخل فيها مارتينيز صاحب الـ28 عامًا مع المدرب الأرجنتيني جابريل هاينزه مدرب نادي أتالانتا يونايتد للتعاقد معه، خاصة أن هاينزه كان لا يود إشراك مارتينيز في المباريات.

جوزيف مارتينيز لاعب أتالانتا يونايتد

جوزيف مارتينيز لن يغادر أتالانتا يونايتد

ولكن كشفت تقارير صحفية أن تطلعات الاتحاد لضم اللاعب مارتينيز لن تتم بسبب مشاركة اللاعب أساسيًا في لقاء أتالانتا يونايتد وفريق كولومبس كرو بالدوري الأمريكي صباح اليوم الاثنين بحسب موقع versionfinal الفنزويلي.

ويلعب مارتينيز مع نادي أتالانتا يونايتد الأمريكي منذ عام 2017 قادمًا من فريق تورينو الإيطالي.


شارك الخبر

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.





مقالات ذات صلة

"> المزيد من الاخبار المتعلقة :


قد يعجبك ايضاً

سبب يدعو الاتحاد للتخلص من غاري رودريغيز

يسعى المدرب البرازيلي فابيو كاريلي المدير الفني للفريق