تصرف جديد قد يمنع الاتحاد من ضم جوزيف مارتينيز

المواطن - محمد سمعه

سعى نادي الاتحاد مؤخرًا لضم المهاجم الفنزويلي جوزيف مارتينيز لاعب فريق أتالانتا يونايتد الأمريكي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

الاتحاد يرغب في ضم مهاجم

ويرغب الاتحاد في ضم مهاجم جيد خلفًا للاعب الصربي ألكسندر بريجوفيتش الذي أصبح قريبًا من مغادرة العميد خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وكان الاتحاد عمل على استغلال أزمة دخل فيها مارتينيز صاحب الـ28 عامًا مع المدرب الأرجنتيني جابريل هاينزه مدرب نادي أتالانتا يونايتد للتعاقد معه، خاصة أن هاينزه كان لا يود إشراك مارتينيز في المباريات.

جوزيف مارتينيز لن يغادر أتالانتا يونايتد

ولكن كشفت تقارير صحفية أن تطلعات الاتحاد لضم اللاعب مارتينيز لن تتم بسبب مشاركة اللاعب أساسيًا في لقاء أتالانتا يونايتد وفريق كولومبس كرو بالدوري الأمريكي صباح اليوم الاثنين بحسب موقع versionfinal الفنزويلي.

ويلعب مارتينيز مع نادي أتالانتا يونايتد الأمريكي منذ عام 2017 قادمًا من فريق تورينو الإيطالي.

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