تصريح شديد اللهجة من وزير الدفاع المصري بعد رفض إثيوبيا مفاوضات سد النهضة

المواطن - متابعة

في تصعيد قوي للهجة الخطاب المصري، بشأن التعنت الإثيوبي في ملف سد النهضة، قال وزير الدفاع المصري، الفريق أول محمد زكي، إن القوات المسلحة المصرية قادرة على ردع كل من تسوّل له نفسه المساس بأمن مصر ومقدرات شعبها.

الدفاع عن مصر واجب وطني

وأضاف وزير الدفاع المصري في كلمة له أثناء لقاء عدد من الضباط المعينين لتولي الوظائف القيادية بالقوات المسلحة إن الدفاع عن الوطن وحماية أمنه القومي مهمة مقدسة تتطلب الاستعداد القتالي الدائم وبناء القوة القادرة على مواجهة التحديات، وأن القوات المسلحة بما تمتلكه من فرد مقاتل وقدرات قتالية وأسلحة متطورة في كافة التخصصات قادرة على ردع كل من تسوّل له نفسه المساس بأمن مصر ومقدرات الشعب المصري العظيم.

وأوصى الفريق أول محمد زكي القادة والضباط بمواصلة البحث والاطلاع في مجالات المعرفة العسكرية والمدنية التي تعينهم على أداء مهامهم على الوجه الأمثل، والتمسك بالانضباط العسكري والمبادئ والمثل العليا للعسكرية المصرية لتظل القوات المسلحة بعطاء أبنائها وتضحياتهم نموذجًا فريدًا للانضباط والالتزام. إثيوبيا ترفض العودة لمفاوضات سد النهضة الملء الثاني من جهة أخرى رفضت إثيوبيا العودة للمفاوضات المشروطة بوقف الملء الثاني وقالت إنها تريد العودة للمفاوضات بعد اكتمال عمليةالذي ترفضه كل من مصر والسودان.

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