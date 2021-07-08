تطورات انفجار سفينة بميناء جبل علي في دبي

المواطن - الرياض

أعلن المكتب الإعلامي لحكومة دبي، أن حريق الحاوية على متن سفينة بميناء جبل علي تحت السيطرة، ولا توجد وفيات أو إصابات.

يأتي ذلك فيما أكدت مصادر أن السفن في ميناء جبل علي لم تتضرر جراء انفجار حاوية على متن، وفقًا لـ”العربية”.

وأفادت “العربية” أنه لا أضرار بشرية حتى الآن جراء انفجار حاوية بميناء جبل علي بدبي.

وأكد مكتب دبي الإعلامي أنه لا توجد إصابات جراء الحريق في حاوية بميناء جبل علي، مضيفًا أن فرق الدفاع المدني تعاملت مع حريق ناجم عن انفجار إحدى الحاويات على متن سفينة بالميناء.

المكتب الإعلامي لحكومة #دبي: الحريق تحت السيطرة ولا توجد وفيات أو إصابات #جبل_علي pic.twitter.com/Jkr81Ha9om — العربية عاجل (@AlArabiya_Brk) July 7, 2021

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