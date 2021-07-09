تطورات مثيرة لتجديد عقد ميسي مع برشلونة

المواطن - محمد سمعه

أوضح خافيير تيباس رئيس رابطة الدوري الإسباني لـ كرة القدم، مستجدات مثيرة حول تجديد عقد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي مع برشلونة الإسباني.

ميسي موجود في سوق الانتقالات بالمجان

وأكد تيباس في تصريحات لـ صحيفة “سبورت” الإسبانية أمس أنه في حال لم يبع البارشا بعض لاعبيه للتجديد للنجم الأرجنتيني، فمن المستحيل بقاؤه في صفوف البارشا.

ويحاول نادي برشلونة بشتى الطرق تجديد عقد النجم الأرجنتيني صاحب الـ34 عامًا الذي انتهى يوم 30 يونيو الماضي ولم يُجدد حتى الآن.

كورونا يصنع أزمة لـ برشلونة

وكشفت تقارير صحفية عن أن برشلونة يرغب في التجديد لـ ميسي بطريقة تجعل نفقات النادي لا تتوافق مع الدخل باستخدام معادلة ” الدخل – المصاريف غير الرياضية يساوي المصاريف الرياضية، والمقصود بها رواتب اللاعبين”.

وجاءت أزمة فيروس كورونا لتجعل برشلونة يُعاني من انخفاض الدخل بمقدار 300 مليون يورو مما أجبر برشلونة على تخفيض رواتب اللاعبين، وهذا الأمر سيجعل برشلونة سيُخفض رواتب لاعبيه في الموسم الجديد 2021/2022 بقرار من رابطة الدوري الإسباني الممتاز لـ كرة القدم.

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