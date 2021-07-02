تعادل مثير يحسم مباراة الأهلي وبيراميدز

المواطن - محمد سمعه

حسم التعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق، مباراة الأهلي وبيراميدز وذلك ضمن منافسات الجولة الـ27 للفريقين في الدوري المصري الممتاز موسم 2020/2021.

ملخص مباراة الأهلي وبيراميدز

وكان الشوط الأول بدأ بضغط هجومي سريع من قبل الأهلي، حيث أهدر طاهر محمد طاهر في الدقيقة الثانية فرصة ذهبية لإحراز الهدف الأول في شباك أحمد الشناوي حارس مرمى بيراميدز.

وبعد ذلك هدأ أداء النادي الأهلي، مع وجود محاولات لـ بيراميدز لم ترتق إلى الخطورة، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الفريقين، وذلك بعد طرد اللاعب نبيل عماد ” دونجا” من صفوف بيراميدز للخشونة ضد لاعبي الأهلي.

وفي الشوط الثاني من مباراة الأهلي وبيراميدز، نجح فريق بيراميدز في إحراز الهدف الأول سريعًا عبر لاعبه الشاب إبراهيم عادل بالدقيقة الـ47 بعد تمريرة متقنة من اللاعب رمضان صبحي، حيث مرت الكرة من بين قدمي حارس الأهلي محمد الشناوي.

ولم يتأخر الأهلي كثيرًا، حيث نجح في إحراز هدف التعادل عبر حسين الشحات بالدقيقة الـ52 بعدما ارتدت الكرة من الحارس أحمد الشناوي.

وأهدر المدافع التونسي علي معلول فرصة إضافة الهدف الثاني لـ الأهلي بعدما أهدر ركلة جزاء بالدقيقة الـ63.

ولكن لم ييأس الأهلي ليحرز الهدف الثاني عبر لاعبه محمود كهربا بالدقيقة الـ82 بعد تمريرة رأسية متقنة من اللاعب بدر بانون.

خطأ قاتل من محمد الشناوي

وفي ظل اعتقاد الجميع أن المارد الأحمر في طريقه للفوز، ارتكب الحارس محمد الشناوي خطأ قاتلًا منح اللاعب البوركيني إيريك تراوري فرصة إحراز هدف التعادل لـ بيراميدز بالدقيقة الـ93.

وبعد نهاية مباراة الأهلي وبيراميدز، أصبح رصيد الأهلي 42 نقطة في المركز الثالث، بينما أصبح رصيد بيراميدز 35 نقطة في المركز العاشر.

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